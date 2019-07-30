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Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya zarar vermeyecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akçay Barajı’nı ve Akçay Barajı projesi kapsamında inşa edilen Hacımercan ile İkramiye HES’i gezerek bilgiler aldı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:02
Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya zarar vermeyecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akçay Barajı’nı ve Akçay Barajı projesi kapsamında inşa edilen Hacımercan ile İkramiye HES’i gezerek bilgiler aldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akçay Barajı’nı ve Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen Hacımercan ile İkramiye Hidroelektrik Santrallerini gezerek barajın yapım aşaması hakkında bilgiler aldı. Ziyaretleri kapsamında Başkan Yüce’ye eşlik eden SASKİ Genel Müdür Vekili İlyas Demirci ise teknik bilgileri anlattı. Baraj ve isale hattı üzerine kurulan 3 adet HES ile suyun gücünden faydalanarak enerji üretilirken aynı zamanda Sakarya’nın su ihtiyacı da karşılanacak.


Proje alanlarını gezen Başkan Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Sakaryamız’ın doğasına zarar vermeden yürüttüğümüz Akçay Barajı Projemizde şehrimize hem elektrik üretiminde hem de su üretiminde büyük katkı sağlayacağız. Suyun gücünü kullanarak elde ettiğimiz enerjiyle şehrimizin enerji ihtiyacını rahat bir şekilde karşılayacağız. Aynı zamanda yağmur ve kar sularını enerji harcamadan Akçay Barajı’ndan vatandaşlarımıza içme suyu olarak sunacağız. Şehrimiz için çok büyük bir öneme sahip projenin hızlı bir şekilde tamamlanması için kollarımızı sıvadık. Sakarya’ya katkı sağlayacak her projeyi yakından takip ettiğim gibi bu projenin de bitim aşamasına kadar yakın takipçisi olacağım. Barajın yapım aşamasında gerekli olan yerlerde ağaçlar asla kesilmeyecek, köklerinden sökülerek sadece yerleri değiştirilecek. Böylelikle Akçay Barajı doğaya zarar vermeyecek. Doğadan elde ettiğimiz enerji projesini doğaya zarar vermeden en kısa zamanda inşallah tamamlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:02
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