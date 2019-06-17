Başkan Yılmaz’dan şehit babalarına duygulandıran mektup

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Babalar Günü’nde evlatlarını vatan uğruna şehit veren babaları unutmadı. Tüm şehit babalarına tek tek mektup yazan ve babalar gününü kutlayan Yılmaz, “Şehit ailelerimizin ocağında tüten yasa ortak olmak istedik. Tüm kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak; bu şanlı destan, tarihin dilinden asla düşmeyecektir” dedi.

Başkan Yılmaz tarafından, Toroslar’da yaşayan tüm şehit babalarına hitaben ayrı ayrı kaleme alınan mektuplar, ailelerin adreslerine teslim edildi. İl dışında görevli bulunması nedeniyle şehit babalarını ziyarete gidemeyen, ancak mektuplar bırakıldıktan sonra telefonla arayarak babalar gününü kutlayan Yılmaz, “Özel günlerin şehit aileleri için daha zor geçtiğinin farkındayız. Bu nedenle ailelerimizin acılarını paylaşabilmek adına kendilerine mektup gönderdim. Ben de bir babayım. Ve çok iyi bilirim ki, evlatlarımız olmadan bir yanımız hep eksik kalır. Evlatlarını bu vatan için toprağa vermiş babaların, gazilerimizin, gazi babalarımızın, eşinin ardından evlatlarına hem babalık hem de annelik yapmış şehit eşlerinin ve görevi başındaki bütün güvenlik güçlerimizin babalar gününü bir kez daha kutluyorum. Biz millet olarak büyük bir aileyiz" dedi.

Şehit babası olmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını söyleyen şehit babaları da Başkan Yılmaz’dan aldıkları mektup ile duygusal anlar yaşadı. İstedikleri tek şeyin hatırlanmak olduğunu ifade eden şehit babaları, “Toroslar Belediye Başkanımızın bizleri unutmaması, böylesi bir günde bize moral oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.