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Başkan Yılmaz’dan sağlık çalışanlarına jest

Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Tercan Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

15 Mart 2019 Cuma 11:00
Başkan Yılmaz’dan sağlık çalışanlarına jest

Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Tercan Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.


Yılmaz, Tıp Bayramı nedeniyle Tercan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Yılmaz, hastane çalışanlarına karanfil dağıttı. Poliklinikleri ve yatan hastaları da ziyaret eden Başkan Yılmaz, hasta ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


“Sağlık çalışanlarının yanındayız”


Ziyaretin ardından açıklama yapan Mehmet Yılmaz, Tıp Bayramı nedeniyle hastaneyi ziyaret ettiklerini, sağlık çalışanlarının toplumun önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.


Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının yanında olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Dünya Tıp Bayramı nedeniyle, doktorlarımızı ve hastane personelimizi ziyaret ettik. Onlar kendi bayramlarını muhakkak kutluyorlar ama başkaları tarafından da kutlanmak isteyeceklerini düşünüyorum. Çünkü sağlıkçılar, toplum sağlığı için bire bir ilgileniyorlar. Onların mutlu olması ve Tıp Bayramı’nda onların yanında olmamız sağlığımız adına da iyi olacaktır. Hastane Başhekimimiz ile birlikte personelimizi, doktorlarımızı ve hastalarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Başhekimimize ve hastane personeline teşekkür ediyoruz” dye konuştu.


Başkan Yılmaz’ın hastane ziyaretine, Tercan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yalçın Tombul ve İl Genel Meclisi üyesi adayı Mustafa Seyran’da katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:00
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