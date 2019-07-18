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Başkan Yılmaz’a, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten ziyaret

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
Başkan Yılmaz’a, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten ziyaret

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Genel Başkan Ateş, Ülkü Ocakları Mersin İl Binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na yeni atanan MHP Mersin eski İl Başkan vekili Çağrı Ünel ve partililerle birlikte Başkan Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ateş, Başkan Yılmaz’a görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz ise Ateş’i Mersin’de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. “Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır” diyen Yılmaz, Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Gökhan Demir’e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, görevini devralan Çağrı Ünel’e de hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
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