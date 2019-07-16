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Başkan Yılmaz, yaz eğitim kampına katılan öğrencilerle buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen ‘Bilge Türk Yaz Eğitim Kampına’ katılan öğrencilere demokrasi ve milli iradenin önemini anlattı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:01
Başkan Yılmaz, yaz eğitim kampına katılan öğrencilerle buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen ‘Bilge Türk Yaz Eğitim Kampına’ katılan öğrencilere demokrasi ve milli iradenin önemini anlattı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Başkan Yılmaz, 3 yıl önce Fethulahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) savaş uçakları, helikopter ve tanklarla darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, Türk Milleti’nin tıpkı Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz’da da tek yürek halinde darbecilere gereken cevabı verdiğini söyledi.


Slayt eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Biliniz ki, 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiydi. Mondros’ta çerçevesi çizilip Sevr’de dayatılan imha planları 15 Temmuz’da yeniden gün yüzüne çıkarıldı” diyen Yılmaz, darbecilerin esas hedefinin milli iradeyi imha etmek olduğunu dile getirdi. Yılmaz, tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz’da da hainlere karşı canını siper eden Türk Milleti’nin birlik ve beraberlik ruhuyla demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktığını vurguladı.


Gençlerin sorularını yanıtlayarak sohbet eden Yılmaz, hain darbe girişiminin Türk Milleti’nin azim ve kararlılığıyla püskürtüldüğüne dikkat çekerek, “’Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varoluşunun temel dayanağını oluşturur. Milletimiz, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla sokaklara çıktı ve 15 Temmuz gecesi bir destan yazdı. Milli güçler bir araya geldiler. Tıpkı Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek oldu ve darbeyi durdurdular. Şehitlerimizin hepsi bayrak oldu ve kahramanlık destanı yazdılar. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de hürmetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Şanlı al bayramınızın gölgesinde huzur içinde yaşamayı nasip etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:01
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