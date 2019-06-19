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Başkan Yılmaz, Türkiye’yi temsilen Brüksel’de

Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin Türkiye Çalışma Grubu toplantılarına katılmak üzere Brüksel’e giden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, burada Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile bir araya gelerek, Toroslar ve yeni dönem projeleri ile ilgili bilgi verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
Başkan Yılmaz, Türkiye’yi temsilen Brüksel’de

Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin Türkiye Çalışma Grubu toplantılarına katılmak üzere Brüksel’e giden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, burada Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile bir araya gelerek, Toroslar ve yeni dönem projeleri ile ilgili bilgi verdi.


Gerçekleştirecekleri projelerde AB fonlarından faydalanmak istediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, Büyükelçi Bozay ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Türkiye ile AB arasındaki yerel düzeydeki gelişmeler ve genç işsizliği önlemenin yollarının ele alınacağı toplantılarda, Toroslar’ın gelecek vizyonunu ve istihdam sağlayacak yatırım projelerini tanıtmaktan gurur duyduğunu dile getiren Yılmaz,üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak için her türlü yatırım ve işbirliği tekliflerine açık olduklarını vurguladı.


Büyükelçi Bozay’a, Brüksel’deki toplantıların temelini oluşturan genç işsizlikle ilgili konuları çok önemsediklerini anlatan Yılmaz, Toroslar’ın gençlerinin evrensel standartlarda yaşadığı ve kurulacak istihdam sahalarında katma değerli üretim yaptıkları bir ilçe tasarladıklarını belirtti. Geleceği tayin edecek olan gençlerin, eşitlikçi ve yenilikçi bir kentte yaşamalarının en doğal hakları olduğunu savunan Yılmaz, inovatif proje ve yaklaşımları çok önemsediklerini, hemen her projenin temeline inovasyonu koyduklarını söyledi. Bölgesinin gelişime çok açık olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, geleceğin Toroslar’ında üretim ve istihdam sahaları kurarak, ‘kendisine yeten’ bir ilçe inşa etmek istediklerinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
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