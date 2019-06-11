Başkan Yılmaz: "Toroslar model ilçe olacak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Torosların daha yaşanabilir model bir ilçe olması için gayret ettiklerini belirterek, bu kapsamda park ve yeşil alanlar ile sosyal tesislerin bakım, onarım ve korunmasına önem verdiklerini kaydetti.

Yılmaz, bir yandan mahalle ziyaretleri yaparak mevcut çalışmaları yerinde inceliyor, bir yandan da belediyeye bağlı müdürlükleri ziyaret ederek personeliyle bir araya geliyor. Yılmaz, bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki fidanlıkta incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki yeşil alan, park ve sosyal tesislerde gerçekleştirdikleri yenileme, bakım ve düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Parkları estetik bir görünüme kavuşturmak istediklerinin altını çizen Yılmaz, fidanlıkta mevsimlik çiçek ve çelik fidan üretimi yaptıklarının bilgisini vererek park ve bahçeler müdürlüğü atölyesinde yapılan heykellerin de parklara yerleştirildiğini belirtti.

İlçenin daha yeşil ve güzel bir görünüme sahip olması için fidanlığın üretim standardı ve kapasitesini arttıracaklarını ifade eden Yılmaz; “Toroslar’ın daha yaşanabilir model bir ilçe olması için gayret ediyoruz. Bu kapsamda park ve yeşil alanlarımız ile sosyal tesislerimizin bakım, onarım ve korunmasına önem veriyoruz. Çocuklarımızın daha temiz ve güzel alanlarda oyunlar oynayıp zaman geçirmeleri en büyük temennimizdir” dedi.