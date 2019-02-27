Başkan Yılmaz, “Susurluk altın çağını yaşayacak”

Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Susurluk’ta esnaf ve vatandaşlara bir araya geldi, projelerini anlattı.

Susurluk’un altın çağını yaşayacağı sözünü veren Yılmaz, " Susurluk’a iş sahaları getireceğiz, Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Bu kadar bereketli topraklarda çocuklarımızın farklı illerde çalışmalarını istemiyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekili Mutlu Aydemir, AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Fahrettin Şener, MHP İlçe Başkanı Ali Gürsoy ve Cumhur İttifakı Susurluk Belediye Başkan Adayı Şükrü Gür ile birlikte seçim çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde AK Parti İlçe teşkilatı ve muhtarlarla istişare toplantısı yapan Yılmaz, bir mobilya mağazasının da açılışını gerçekleştirdi. Partililer ile birlikte Susurluk esnafını da ziyaret eden Yücel Yılmaz, hem Susurluk Belediye Başkanlığı için hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy istedi.

Yılmaz, “Balıkesir’in bereketi herkese yeter”

Susurluk’a bereket getirmek için çok çalışacaklarını dile getiren Yılmaz, "Sanayi tesisleri kuracağız, vatandaşımız köylümüz gelip burada çalışacak akşamına da evinde olacak. Susurluk’un hem Balıkesir çıkışına hem de Bandırma çıkışına iş sahalarını getireceğiz. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Bu kadar bereketli topraklarda çocuklarımızın farklı illerde çalışmalarını istemiyoruz. Bizim memleketimizin bereketi hem bize hem de Türkiye’ye yeter" dedi.

Yılmaz, “İlçelerimizde köylerimiz de örnek olacak”

Susurluk’a altın çağına yaşatacaklarını vurgulayan Yılmaz, " Biz şehrimizi çok seviyoruz, biz bu şehre sevdalıyız, hizmet etmek istiyoruz. Ben Susurluklu olarak Susurluk’tan güç almak istiyorum, destek istiyorum.Bizim dönemimizde burada hiç bir şey yok şehre taşınalım demeyecek şehirlerde ne varsa ilçelerimize de taşıyacağız.Okullar kaliteli, camiler temiz, sokaklar bakımlı, sosyal alanları olan ve esnafının yüzünün güldüğü ilçelerimiz olacak. Köylerimiz de örnek köy olarak gösterilecek. Biz bunları Karesi’de yaptık" dedi.