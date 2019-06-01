Başkan Yılmaz, personelinin bayramını kutladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mübarek Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Başkan Yılmaz, Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlükleri ile idari binada hizmet veren personeliyle bir araya geldi. Belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma programında personeliyle tek tek tokalaşan Yılmaz, personeline aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Belediyeciliğin bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bir Ramazan ayını daha idrak ediyoruz. Allah’ın izniyle bayrama kavuşacağız. Allah yaptığınız ibadetleri ve tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bizlerle beraber aynı heyecanı paylaşan, koşan, yanımızda olan tüm çalışma arkadaşlarımızın gönlümüzde ve yanımızda yeri var. İnşallah hep beraber güzel işler yapacağız. Kadir Gecenizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum” dedi.