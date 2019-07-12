Başkan Yılmaz muhtarlarla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mahallemuhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarların yerel yönetimdeki önemine değinerek, “Demokrasinin temel taşlarımuhtarlardır” diyen Yılmaz, “Daha güzel bir Toroslar’ı hep birlikte inşa edeceğiz”ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimlerinde tekrar seçilen ve ilk defa göreve gelen tümmuhtarları tebrik ederek konuşmasına devam eden Yılmaz, “Şehrimize, ilçemize vemahallelerimize en güzel hizmetleri vereceğinize, el birliğiyle Toroslar’a en iyi şekildehizmet edeceğimize canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Toroslar ilçesi sınırları içinde bulunan 67 mahalle muhtarı ile sürekli işbirliği içindeve koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, “Halkın oylarıyla seçilmişolmak hiç kuşkusuz bizlere olduğu gibi sizlere de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor.Gelişen ve büyüyen Toroslar için siz değerli muhtarlarımızla sürekli görüş alışverişiyapmayı, sorunları ve talepleri ivedilikle çözüme kavuşturmayı çok önemsiyoruz”şeklinde konuştu.

“Hizmetlerimizin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz"

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın yerelden başladığına dikkat çeken Yılmaz, şöyledevam etti; "Sizler, mahallelerinizdeki her bir hanenin sevincini de hüznünü deeksiğini de en iyi şekilde bilen ve belediye olarak bizlerin yapacağı hizmetlere ensomut katkı ve önerileri sunacak kişilersiniz. Sizlerin vasıtasıyla Toroslar halkımızavereceğimiz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz. Mahalle veköylerinizde yaşadığınız sıkıntıları, bizlerden beklentilerinizi iletmeniz ve karşılıklıgörüş alışverişinde bulunmamız amacıyla düzenlediğimiz bu toplantının bundansonra da geleneksel hale gelmesini planlıyoruz.”

“Bizlere duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz değerden dolayı mutluyuz” diyenmuhtarlar ise “Böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirerek sorunlarımızı dinleyen Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Toplantı sırasında muhtarlardan gelen talep ve önerileri dikkatle dinleyen BaşkanYılmaz, gelen taleplerin aciliyet sırasına göre giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Toplantı, Başkan Yılmaz’ın mahalle muhtarlarına rozet takmasıyla sona erdi.