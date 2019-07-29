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Başkan Yılmaz, modifiye araç tutkunlarıyla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Otomobil Sporları Kulübü’nün (MOSK) düzenlediği ‘Modifiye Otomobil Fuarı’nda modifiye araç tutkunlarıyla bir araya geldi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
Başkan Yılmaz, modifiye araç tutkunlarıyla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Otomobil Sporları Kulübü’nün (MOSK) düzenlediği ‘Modifiye Otomobil Fuarı’nda modifiye araç tutkunlarıyla bir araya geldi.


Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin birçok ilinden otomobil sporları meraklılarını buluşturan fuar, renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda söz alan Yılmaz, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Böyle güzel bir etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduk. Bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz ve elimizden geldiğince bu sporları destekleyeceğiz” dedi.


Mersin Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Sedat Şahin ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde organize edilen etkinlikte Başkan Yılmaz’a, otomobil sporunu sevenlere verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.


Araç sahiplerinin kendi el emekleriyle modifiye ettikleri vemotor kuvvetleri ile ses sistemleri gibi özelliklerin görücüye çıktığı fuarda Yılmaz da modifiyeli araçları inceleyerek bilgiler aldı.


Yılmaz, bu fuarın Toroslar’ın tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, Mersin Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Sedat Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile programda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
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