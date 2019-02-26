Başkan Yılmaz, Kaymakam Karaca’yı makamında ziyaret etti

Tercan Belediye Başkanı ve Milliyetçi HareketPartisiBelediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Başkan Yılmaz İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca’yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Tercan Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Tercan İlçe Başkanı Yalçın Tombul, İl genel meclisve Belediye meclis üyeleri ile birlikte Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca’yı makamında ziyaret etti.

Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretin sonunda Kaymakam Karaca Mehmet Yılmaz’a adaylığının hayırlı ve Uğurlu olması temennisinde bulunurken Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Yılmazda Kaymakam Karaca’ya gösterdiği konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.