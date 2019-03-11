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Başkan Yılmaz kadınlarla şehri konuştu

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, “Kadınlar Şehri Konuşuyor” programında kadınların konuğu oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:45
Başkan Yılmaz kadınlarla şehri konuştu

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, “Kadınlar Şehri Konuşuyor” programında kadınların konuğu oldu. Yılmaz toplantıda emeklileri, ev hanımlarını ve engelli vatandaşları üretime katacak projeleri olduğunu ifade etti.


Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Kadınlar Şehri Konuşuyor” konulu söyleşiye katıldı. Kadınların sorularını yanıtlayan Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanlığı döneminden beri kadınlarla ilgili çalışmalara öncelik verdiklerini ifade ederek projeleri hakkında bilgiler verdi.


Yılmaz, “Kadınlar aile bütçesine katkı sağlayacaklar”


Emeklilerin, ev hanımlarının ve engellilerin üretime katılması noktasında projeler ürettiklerini kaydeden Yücel Yılmaz, "Biz bunları Karesi’de zaten yaptık, şimdi sıra Büyükşehir’de. Hünerli Eller Meslek Edindirme Kursu, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu ve Mantar Yetiştiriciliği Kursu açacağız. Bu kurslarda üretilen ürünlere de Büyükşehir olarak alım garantisi vereceğiz. Biz emeklilerimiz, ev hanımlarımız ve engelli vatandaşlarımız üretip aile bütçesine katkı sağlasınlar istiyoruz" dedi.


Kadınların üreteceği el emeği ürünleri kuracakları e-market ile Türkiye ve dünyaya pazarlayacaklarını söyleyen Yücel Yılmaz, Balıkesir’in Turizm Master Planını da hazırladıklarını ifade ederek, "Biz Türkiye ve dünyanın misafirini Balıkesir’de ağırlamak istiyoruz. Her ilçemizin ayrı bir değeri var. Bunların her birini ayrı ayrı ele alıp dünyaya tanıtacak, her ilçemizi ’gezip görmeye değer’ bir yer haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.


Yılmaz, “Sanat ve spor olmazsa olmazımız”


Balıkesir’de spor ve sanata da ayrı önem vereceklerini ve Şehir Tiyatrolarını kuracaklarını kaydeden Yücel Yılmaz, "Sanat olmadan güzellik olur mu? Bizim şehrimizde sanat olacak, spor olacak. Spora çok önem verdik, vermeye devam edeceğiz. Şuan Karesi’de 6 bin çocuk yetiştiriyoruz. Allah’ın izniyle 5-6 sene sonra benim çocuklarım olimpiyatlarda yabancılara İstiklal Marşı’nı okutacak, Türk Bayrağını dalgalandıracak" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:45
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