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Başkan Yılmaz, belediye atölyelerinde incelemelerde bulundu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye atölyelerinde incelemelerde bulundu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:41
Başkan Yılmaz, belediye atölyelerinde incelemelerde bulundu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye atölyelerinde incelemelerde bulundu.


Makine parkında ve atölyelerde yürütülen çalışmalar ile ilgili yetkili başkan yardımcısı ve birim müdürlerinden bilgiler alan Yılmaz, personeline görevinde kolaylıklar diledi.


Yaz aylarında yapılacak faaliyet programını da denetleyen Yılmaz, vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet vermenin öncelikli amaçları olduğunu vurgulayarak, “Çağın gerektirdiği teknolojik alt yapıyı kullanarak, hizmet standardımızı daha da yükseğe çekeceğiz. İhtiyaca ve beklentiye yönelik çalışmalar yapacağız, yatırım ve hizmetlerimizi bu doğrultuda hayata geçireceğiz. Bu kapsamda tüm araç ve iş makinelerimizin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Park ve yeşil alanlarımız ile sosyal tesislerimize yerleştirdiğimiz kent mobilyaları ve malzemeleri kendi işçimizle kendi atölyelerimizde üretmeye devam edeceğiz ve böylelikle tasarruf sağlayacağız. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:41
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