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Başkan Yılmaz, Basın Bayramında gazetecilerle buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Temmuz Türk basınında sansürün kaldırılışının 111’inci yıl dönümünde, önce Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, daha sonra da Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde (MGC) gazetecilerle bir araya geldi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:42
Başkan Yılmaz, Basın Bayramında gazetecilerle buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Temmuz Türk basınında sansürün kaldırılışının 111’inci yıl dönümünde, önce Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, daha sonra da Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde (MGC) gazetecilerle bir araya geldi.


Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, 24 Temmuz Türk basınında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolasıyla Cumhuriyet Meydanında MGC tarafından düzenlenen törene katıldı. Törende, MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yılmaz;“Basın, hizmetlerimizde bize yol haritası çiziyor. Basınımızın icra ettiği işi önemsiyoruz” dedi.


Tüm basın çalışanlarının bu özel günlerini kutlayarak, başarılarının devamını dileyen Yılmaz, “111 yıl önce 24 Temmuz 1908’de ikinci meşrutiyetin ilanıyla sansür kaldırıldı. Sansürün kaldırılması demokrasi tarihimiz açısından da son derece önemli bir gelişmedir. Zira basın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4’üncü kuvvettir; kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında demokrasinin asli unsurlarından bir tanesidir. Bu açıdan basın mensuplarımız, ciddi bir fonksiyon icra ediyorlar. Tabi sektörde bir takım sıkıntılar var. Bu sorunları da biliyoruz. Hem basına sağlanan özgürlükler hem de çalışma şartları noktasında ciddi sıkıntılar var. Ama ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Bu sıkıntıların kısa sürede aşılacağını ümit ediyoruz. Basınımız tarafından bize katkı sağlayacak her türlü öneriye ve yapıcı eleştiriye açığız. Bu, toplumla iletişim açısından yaptığımız hizmetlerin geri bildirim sağlanması anlamına da geliyor. Hem biz kendimizi ifade etmiş oluyoruz hem de geri bildirim almış oluyoruz” diye konuştu.


Tören sonunda, gazeteciler protokol üyelerinin toplu fotoğrafını çektikleri sırada Başkan Yılmaz da cep telefonuyla gazetecilerin fotoğrafını çekti.



Başkan Yılmaz’dan MGC’ye ziyaret


Başkan Yılmaz, törenin ardından öğle saatlerinde de MGC’yi ziyaret ederek, MGC Başkanı Turgay Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.


Yılmaz’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, “Cemiyetimizi ziyaret etmeniz bizleri mutlu etti. Tüm Mersin’in de bu şekilde duyarlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.


Başkan Yılmaz da demokrasinin niteliği açısından basının güçlü ve bağımsız olmasını önemsediklerini kaydederek, “Sizlerle kader birliğimiz var. Dağda, taşta her yerde birlikteyiz. Basın kendi işini yaparak bize geri bildirim sağlamış oluyor. Biz de hizmetlerimizi değerlendirme ve iyileştirme fırsatı buluyoruz. Denetim mekanizması olmayan ve bir veriye dayanmayan hiçbir sistemin kendini yenilemesi mümkün değil. O açıdan da önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.


Ziyaretin sonunda Başkan Yılmaz, MGC Başkanı Demirtaş’a tüm basın çalışanlarının nezdinde çiçek takdim ederek, Gazetecilik ve Basın Bayramı’nı kutladı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:42
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