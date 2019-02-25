0553 313 94 23

Başkan Yıldız: “Haber tümüyle asılsızdır”

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
Başkan Yıldız: “Haber tümüyle asılsızdır”

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, “Haberde fotoğraftaki sıradan kadınlar koruma altındaki kadın, sıradan evler de kadın konuk evi olarak kamuoyuna lanse edilmiştir. Haber tümüyle asılsızdır” dedi.


Ulusal bir gazetede yer alan bir haber ilgili açıklama yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, “Ulusal basında bugün eşim Şerife Yıldız’ın ve belediye meclis üyemiz Huriye Doğancı’nın devlet koruması altındaki kadınların yaşadığı kadın konuk evlerini ziyaret edip yasak olmasına rağmen ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştığına dair haber asılsız olup, uzaktan yakından gerçeklerle ilgisi bulunmamaktadır. Eşim zaman zaman Çanakkale de ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etmekte, imkanlarımız dahilinde bu ailelere yardımcı olmaya çalışmaktadır. Eşim bu kapsamda yapılan birkaç ziyareti de sosyal medya hesabından paylaşmış‘Cevatpaşa Mahallesine yaptığımız ev ziyaretlerinden’ diyerek haklarında ne koruma kararı olan ne de kadın konuk evinde bulunan,sıradan evlere ve ailelere ait ziyaretlerin fotoğraflarını paylaşmıştır. Yaptığı paylaşımda ‘Koruma altındaki mağdur kadınların evlerine de giderek, destek olmaya çalıştıkların’ ifade etmiştir.Bu ifade araştırılmadan, şahsından ve sahsımdan bilgi alınmadan Sözcü Gazetesi Çanakkale muhabiri tarafından haberleştirilmiş haberde fotoğraftaki sıradan kadınlar koruma altındaki kadın, sıradan evler dekadın konuk evi olarak kamuoyuna lanse edilmiştir. Haber tümüyle asılsızdır. Paylaşılan fotoğrafların hiç birinde koruma altında bir kadın ifşa edilmemiş olup, hiçbir kadın konuk evininde içi veya dış cephesi söz konusu fotoğraflarda paylaşılmış değildir. Kaldı ki eşim tarafından herhangi bir kadın konuk evi de ziyaret edilmiş değildir. Sadece çat kapı ziyaretler yaparken koruma kararı olan kadınlarlada karşılaşıldığınıifade etmiş, ama onlara dair bir görüntüye yer vermemiştir.Sosyal medya hesabından paylaşılanlar sıradan ziyaretler, sıradan ailelerdir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak istiyoruz"
    1. "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak..
    2. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş..
    3. Elazığ’da Memur-Sen’den Mısır’daki..
    4. Çaldıkları demirleri satarken..
    5. Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara..
    6. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    7. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    8. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    9. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    10. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    11. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    12. Kırsal mahallelerde kumlama..
    13. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    14. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    15. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    17. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    18. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    19. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    20. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    21. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    22. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    23. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    24. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    25. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    26. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    27. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    28. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    29. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    30. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler