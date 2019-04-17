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Başkan Yıldız, genç okçulara ödüllerini takdim etti

“Okçuluk Benim Sporum Projesi” kapsamında düzenlenen Okullararası Okçuluk Turnuvası’nın ödül törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İstanbul’un fethinden itibaren dünyanın en büyük okçularını yetiştirmiş olan Okçular Tekkesi’nde, Okçular Vakfı olarak geliştirdiğimiz projelerle tüm gençlerimizi okçulukta tanıştırıyoruz” dedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:14
Başkan Yıldız, genç okçulara ödüllerini takdim etti

“Okçuluk Benim Sporum Projesi” kapsamında düzenlenen Okullararası Okçuluk Turnuvası’nın ödül törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İstanbul’un fethinden itibaren dünyanın en büyük okçularını yetiştirmiş olan Okçular Tekkesi’nde, Okçular Vakfı olarak geliştirdiğimiz projelerle tüm gençlerimizi okçulukta tanıştırıyoruz” dedi.



Okçular Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Okçuluk Benim Sporum Projesi” kapsamında düzenlenen Okullar arası Okçuluk Turnuvası tamamlandı. Turnuvada dereceye giren öğrencilere Okçular Vakfı’nda gerçekleştirilen törenle ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’nın yanı sıra çok sayıda sporsever de katıldı.



‘Okçuluk tıp dünyasının önerdiği bir spordur’


Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Haydar Ali Yıldız, "Okçuluk sporunu, Türk okçuluğunu, toplumdaki gençlerimize yaygınlaşması için özellikle okullarda; ilkokul, orta ve lise seviyesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda ciddi bir ilginin olduğunu gözlemliyoruz. ‘Okçuluk Benim Sporum’ projesi; ruh ve beden gelişimi, dikkat, motivasyon ve hedefe odaklanma gibi gençlerimizin zaman zaman yaşadığı bir takım sorunları giderme bakımından bütün öğrencilere tıp dünyasının da önerdiği bir spor” dedi.



‘Öğrencilerimizi tebrik ediyorum’


Başkan Yıldız, “İstanbul’un fethinden itibaren dünyanın en büyük okçularını yetiştirmiş olan Okçular Tekkesi’nde, Okçular Vakfı olarak geliştirdiğimiz projelerle tüm gençlerimizi okçulukta tanıştırıyoruz. Bugün de bu proje kapsamında yapılan müsabakalar neticesinde başarı elde eden sporcularımıza da il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle bir ödül töreni gerçekleştirdik. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



‘Okçuluk, tüm Türkiye’yi saracak’


Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise “Okçuluk ve Beyoğlu birbiriyle özdeşleşmiş bir kavram. Beyoğlu’nda başlayan bu hikaye, vakfımızın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün himayesinde yeşerdi, genişledi ve İstanbul’u sardı. Şimdi yavaş yavaş Türkiye’yi saracak. Burada yapılan çalışmalara, mazimizde aşılamamış derecelere imza atmış bir sporcu kitlesine, sadece spor olarak bakmıyoruz, hem beden eğitimi hem ruh eğitimi olarak bakıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:14
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