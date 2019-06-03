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Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:01
Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Yıldırım kutlama mesajında, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş,olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz.Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, ‘ben’i ‘biz’ yapan yüce dinimizin rahmetçağrısına kulak verilip, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir. Bayramlarda, sevgi, saygı, özveri, fedakarlık ve güzellikler adına ne varsa harmanlayıp bunları gönülden gönüle sunabilmeliyiz. Farklı düşüncelerden dolayı insanları yargılamadan, sınıflandırmadan ve ötekileştirmeden gönül kapılarımızı birbirimize açmalı, aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalıyız. Varlık sebebimiz ve hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocukları sevindirmeliyiz.


Bu duygu ve düşünceler ile ilçe halkımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:01
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