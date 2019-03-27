Başkan Yıldırım’dan birlik ve beraberlik çağrısı

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "1 Nisan’dan sonra yine bir olacağız beraber olacağız. Bunu unutmadan seçim çalışmalarına devam edelim" diye konuştu.

Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları kapsamında Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım, Gaziosmanpaşa Mahallesinde miting düzenledi. Mitinge AK Parti Erbaa İlçe Başkanı, belediye meclis üyesi adayları, 26’ıncı dönem Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. 1 Nisan’da seçimin bitmiş olacağını diğer adaylarla yine yüz yüze bakacaklarını bu sebeple utanılacak laflar edilmemesini tavsiye eden Başkan Yıldırım, “Bana ağabeyim diyor, bana büyüğüm diyor. Ama maşallah ağabeylerine uymuş hakaret ediyor. Bende diyorum ki kıymetli kardeşim bakın 1 Nisan’da seçim bitmiş olacak biz görevimize devam edeceğiz. Seçim bitmiş olacak cenazemizde yine yan yana geleceğiz. Düğün olacak yan yana geleceğiz. Taziye olacak yan yana geleceğiz. Yolda görüşeceğiz selam vereceğiz. Utanacağın laflar etme. Yüzümüze bakamayacağın şekilde konuşma. Toplumumuzu germe. Ağabey dediğin kişiye saygı göster. Seçilmiş belediye başkanına saygı göster. Rakibine saygı göster. Eleştir, tenkit et ama hakaret etme. Erbaa’nın huzuru, Erbaa’nın birliği tüm makamlardan daha önemlidir bizim için. Hiçbir makam için, hiçbir mevki için biz Erbaa’nın birliğini değişmeyiz. İnşallah kardeşime de çağrımız budur. Tüm adaylara da çağrımız budur.1 Nisan’dan sonra yine bir olacağız beraber olacağız. Bunu unutmadan seçim çalışmalarına devam edelim” dedi.

“İttifakın ruhuna zarar verecek söylemlerden uzak durulması gerekiyor”

İttifak’ın ruhuna zarar verecek üsluptan kaçınılması gerektiğini kaydeden eski Tokat Milletvekili Aslan, “Çıkıp sallıyorlar. Hoş bir şey değil. Elbette siyaset yapacağız. Elbette bir seçim yarışının içinde olacağız. Ama arkadaşlar doğruları konuşacağız. Haklı olan biri varsa ona hakkını vereceğiz. Yanlışı varsa eleştireceğiz elbette. Kimse eleştirilemez değil. Ne milletvekili, ne bakan, ne cumhurbaşkanı, ne belediye başkanı eleştirilemez değil. Yanlışı varsa hatası varsa elbette bu eleştirileri uygun üslup içerisinde yapacağız. Ama ben tabi İzmir’den takip ediyorum. Erbaa’daki yarış bir yarış olmaktan çıkıp neredeyse savaşa dönüşüyor. Arkadaşlar bu doğru değil. Bunu buradaki kardeşlerime de söylüyorum. Belediye Başkanımıza da söylüyorum. Diğer bu yarışın içinde olan belediye başkan adayları ve onlara gönül vermiş destek vermiş arkadaşlarıma da söylüyorum. Bu şehir bizim. Bu şehir huzur şehri. Bu şehir insanların mutlu olmak istediği bir şehir. Lütfen mutluluğumuzu huzurumuzu bozacak her türlü söylem ve eylemden uzak duralım. Ben özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar bu seçim bir beka seçimi diyor cumhurbaşkanımız. Ve ittifak kurduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’de bu seçim bu ülkenin beka seçimi diyor. Şimdi bu beka seçimi için birlikte yola çıktığımız arkadaşların da lütfen üsluplarına dikkat etmesi gerekiyor. Bu ittifakın ruhuna bu ittifakın geleceğine zarar verecek söz ve eylemlerden uzak durması gerekiyor. Belki belediye başkan adayı ya da yereldeki arkadaşlar bunu ön göremeyebilir. Ama milletvekilinin bunu öngörmesi gerekiyor. Milletvekilinin bunu öngörmesi gerekiyor. Söylemlerini ve üsluplarını mezara kadar süreceğini, ülkenin bekası için birlikte mücadele etmeye yemin ettiğimiz kitlelere konuşurken bunu iyi düşünmesi üslubunu, söylemini bunun üzerinden kurması gerekiyor” ifadelerini kullandı.