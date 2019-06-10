Başkan Yıldırım, vatandaşlarla daima bir arada

Vatandaşlarla iç içe olmayı önemseyen AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bayram tatilini Büyük Ümraniye Ailesiyle birlikte geçirdi. Bakım ve onarımı tamamlanan mesire alanında piknik yapan ailelere konuk olan, dernek üyeleri ile gençlerle bir araya gelen ve ilçedeki mahalle sakinlerini ziyaret eden Başkan Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesinde seçmenleri de tek tek evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde büyük Ümraniye hedefine doğru yürümeye devam ediyor. Gönül belediyeciliği ilkesiyle bayram tatili boyunca vatandaşlarla iç içe olan Başkan Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesinde seçmenleri de tek tek evlerinde ziyaret etti.