Başkan Yıldırım personel ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye personeliyle bir araya gelerek yeni dönemde azim ve kararlılıkla hep birlikte ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.

Belediye Konferans Salonu’nda belediye personeliyle bir araya gelen Başkan Yıldırım, herkesin çalışmalarında özveri ve gayret göstererek çalışmasını istedi.

Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi:

“Gölbaşımıza en güzel hizmetleri yapmak için gayret edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum sizler belediyenin en önemli işini yapıyorsunuz. Burada hizmet verdiğimiz 32 bin vatandaşımızla irtibat halindesiniz ve aslında belediyenin görünen yüzüsünüz. Çalışmalarınız bu anlamda çok önemli. Onun için sizlerden aynı güler yüzlülüğü, çabayı ve gayreti devam ettirmenizi istiyor, çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar diliyorum. Neticede bir kamu hizmeti yapıyoruz ve 32 bin vatandaşımızın hakkını gözetmek zorundayız. İşimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız.”