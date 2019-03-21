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Başkan Yıldırım: "İl standartlarında yaşayacak bir Erbaa’yı inşa ediyoruz"

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21 Mart 2019 Perşembe 09:58
Başkan Yıldırım: "İl standartlarında yaşayacak bir Erbaa’yı inşa ediyoruz"

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, “Biz il olamasak bile il gibi, il standartlarında yaşayacak bir Erbaa’yı inşa ediyoruz sen görmüyor musun?” dedi


Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları kapsamında Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti’nin belediye başkan adayı Hüseyin Yıldırım Osman Gazi Mahallesinde mahalle mitingi düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde konuşma yapan Başkan Yıldırım, il standartlarında yaşanacak bir Erbaa’yı inşa ettiklerini belirterek, “Erbaa’yı yönetmeye talibim diyen arkadaşım projeyi bir kenara bıraktı, kendini anlatmayı bıraktı devamlı olarak sabahtan akşama kadar dedikodu. Sayın başkan diyor böyle. Bir şey anlatamıyor. Devamlı dedikodu. Devamlı fitne çıkartmaya çalışıyor. Seni oraya samimi Ülkücüler, samimi Milliyetçi Hareket Partililer dedikodu yapsın diye mi çıkartıyor. Hizmetlerini anlat projelerini anlat diye mi çıkartıyor. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Diyor ki Erbaa eskiden il olmayı konuşuyordu. Şimdi başka şeyleri konuşuyor. Ne zaman konuşuyordu 20 yıl önce. Yani elini öptüğün Milliyetçi Hareket Partisinden Devlet Bahçeli’ye muhalif diye ihraç edilen Ahmet Yenihan diyordu ki yıllarca Erbaa il olacak. Hatırladınız mı? 81 Plakayı takıp hatta bir konvoy yapmadılar mı? Ne oldu? Çocuklar bile biliyor bunun yalan olduğunu. Bunlar yalan makinesi. Ben Erbaa’nın il olmasını istiyorum istemeyen var mı? Yok. Bu bir siyasi karardır. Olur olmaz. Meclis kararıdır. Gayret ederiz, çalışırız ama biz il olamasak bile il gibi, il standartlarında yaşayacak bir Erbaa’yı inşa ediyoruz sen görmüyor musun?” dedi.


Erbaa’yı vesayetçilere teslim etmeyeceklerini kaydeden Başkan Yıldırım şöyle konuştu: “Biz birilerinin abileri dedikçe rahatsız oluyorlar. Ateşli dedikçe, kılıcı keskin dedikçe rahatsız oluyorlar. Ama olsunlar. Bugün abilerinin önüne verdiklerini konuşan, kendi fikirlerini değil, kendi gölge yönetiminin, kendi fikirlerini değil, abilerinin sözlerini, laflarını bize söyleyen kardeşimiz bilsin ki Osman Gazi Mahallesi yöneten başkan istiyor. Hizmet eden başkan istiyor, dedikodu yapan başkalarının güdümünde olan bir başkan istemiyor.Sadece o değil ki maalesef Milliyetçi Hareket Partisinde vesayet oluşturmuş bir grup var. Bunlar Ahmet Yenihan’ın da başını yediler. Şimdi bu kardeşimizin arkasına diziliyorlar. Listesine girdiler. Bir de bizim içimizdeki vesayetçilerle birleştiler, çıktılar karşımıza bize karşı çok hırslı, sinirli ateşli bir şekilde mücadele ediyorlar. Ama bilsinler ki bu meydan, saha insanlar diyor ki biz Erbaa’yı vesayete teslim etmeyeceğiz diyor. Biz Erbaa’yı halkın içinden gelmiş halk için yöneten, millet ile yol yürüyen Hüseyin Yıldırım’a emanet edeceğiz diyorlar” diye konuştu.


Mitingin ardından vatandaşlar ve Başkan Yıldırım AK Parti ilçe binası önüne kadar yürüdü.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:58
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