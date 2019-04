Başkan Yıldırım çöpleri devirenlere tepki gösterdi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçede bulunan çöp kutularını devirerek çevre kirliliğine neden olan şahıs ya da şahıslara tepki gösterdi.

Çöp kutularını devirerek çevre kirliliğine neden olan kişilere tepki gösteren Başkan Yıldırım, “ Çöp kutularını devirerek belediyeye çamur atmak isteyenler, bizim kavga için değil, sevgi için, birlik için, dirlik için, kucaklaşmak için geldiğimizi unutmuşlar. Birileri tüm çöp kutularını devirerek çevreyi değil karakterini ve zihnini kirletmek istemiş anlaşılan. Düşünmüş ki onlar bunu yaptıktan sonra biz meydanlara çıkıp birilerini suçlayalım sonra kargaşa çıksın ve onların da kin, nefret dolu zihinleri ve ruhları bu kargaşadan beslensin. Ama bunu yaparken bizim kavga için değil sevgi için, birlik için, dirlik için, kucaklaşmak için geldiğimizi unutmuşlar. İşte bunu yapanların aklının seviyesi ortadadır, böyle küçük hesaplar küçük planlar peşinde koşanların değil memlekete kendilerine bile faydaları ne yazık ki olmaz. Bunu yapanlara söyleyecek tek bir şeyimiz var, siz her ne kadar o kirli zihinlerinizle, o kararmış ruhlarınızla böyle küçük işler peşinde koşsanız da bizler her şeye rağmen sizi sevgiyle kucaklıyoruz. Gelin o zekanızı ilçeyi güzelleştirmek için kullanalım. Biz birlik için çıktığımız bu yolda her şeyi sevgiyle ve barışla kucaklarken, kimseyi ayırt etmeden sadece Gölbaşı’nın refahı için çalışırken, bize fikirleriyle çalışmalarıyla destek olmak isteyen herkese kapımız açık fakat bu refah gayretine köstek olmak isteyenlere ise elbette verecek cevabımız var. Ama bildiğimiz dilden, ama anladıkları dilden. Ama onların diliyle değil, olması gereken adalet diliyle. Yani bu olayı tüm boyutlarıyla soruşturarak adli mercilere işi devrederek” diye konuştu.