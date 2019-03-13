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Başkan Yiğit’ten Harmankaya müjdesi

DÜZCE(İHA) –Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Harmankaya Doğal Yaşam Parkının projesine yeni yapılacak olan eklemelerle birlikte adeta bir kompleksi Yığılca’ya kazandıracak.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:17
Başkan Yiğit’ten Harmankaya müjdesi

DÜZCE(İHA) –Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Harmankaya Doğal Yaşam Parkının projesine yeni yapılacak olan eklemelerle birlikte adeta bir kompleksi Yığılca’ya kazandıracak.


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in talep ve büyük gayreti ile ilçeye kazandırdığı Harmantepe Doğal Yaşam Parkı’nda ki çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştı. İçerisinde bir kır lokantası, seyir terası, piknik alanı, çocuk parkı, lavabo, tuvalet gibi birçok ihtiyacı karşılayacak tesislerin kazandırıldığı projenin tamamlanmasına kış şartlarından dolayı ara verilmişti. Bu arada ki boşluğu da değerlendiren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yürüttüğü girişimler neticesinde projeye eklemeler yaptırarak, eksik kalan işlerinde tamamlanması ile birlikte adeta bir kompleksi Yığılca’ya kazandıracak.


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit Harmantepe Doğal Yaşam parkında yürüttükleri çalışmaları büyük oranda tamamladıklarını belirterek “Kış sezonunun araya girmesi ile birlikte çalışmalara ara verilmişti. Bu arayı da boş geçirmek istemedik ve ilk projede bulunan eksiklikleri gidermek anlamında eklemeler yaparak projemizi genişlettik. Bilindiği gibi projemizde kır lokantası, süs havuzu, piknik alanları, çocuk parkı, lavabo, tuvalet bulunuyordu. Bunlara ek proje ile kazandırılan çalışmalarımızda yaya yürüyüş alanları, bisiklet yolları, 1 adet mescit ve en önemlisi de güvenli bir alanın gerekliliği için çevrenin tel örgü içerisine alınması olacak. Bu çalışmalarımızın da tamamlanması ile birlikte Harmantepe Doğal Yaşam Parkımız kıymetli Yığılca Halkımıza ve aynı zamanda bölgemize hizmet verecek. Harmantepe Parkımızın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum ve ilçemize de hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:17
  1. doğa

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