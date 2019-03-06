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Başkan Yiğit’e çimento fabrikası yetkililerinden ziyaret

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, ilçede yapılımı devam eden çimento fabrikasının hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Başkan Yiğit’e çimento fabrikası yetkililerinden ziyaret

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, ilçede yapılımı devam eden çimento fabrikasının hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.


Yığılca’da kurulum aşamasında olan ve inşaatı devam eden Yığılca Çimento Fabrikasının Genel Müdürü Engin Şeviker ve Şube Müdürü Cengiz Yürüker Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’i makamında ziyaret etti.


Yığılca Çimento Fabrikası Müdürü Engin Şeviker şu an için 400 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek "Bilindiği üzere fabrikamızın inşaatı devam etmekte. Fabrikamız ilk aşamada ÇED izni alınarak onay verilmiş, firmamızda kuruluma kaldığı yerden devam etmektedir. Hali hazırda şuan yaklaşık 400 kişi istihdam edilmektedir. Nisan ayından itibaren de fabrika inşaatımızda mekanik ve montaj yönünden kapsamlı olarak yeni sahaların açılmasıyla sayı artarak devam edecek. Nisan ayı ile birlikte vasıflı personel ihtiyacımızı yine Yığılca halkından sağlayacağız. Bu personel ihtiyacımızın giderilmesi aşamasında Belediye Başkanımız Muzaffer Yiğit’in tavsiyeleri dikkate alınacaktır. Bizler istihdam aşamasında Yığılca halkından yararlanacağız. Yine fabrikamızın birçok ihtiyaç duyduğu ekipman ve malzemeyi Yığılca esnafından karşılamakta ve karşılamaya da devam edecektir. Yığılca artık göç veren değil göç alan bir yer olacaktır. Fabrikamızın da yerel yönetimlerden beklediği imkanlar vardır. Bunların yerine getirilmesini arzu ediyoruz. Öncelikle Düzce ve özellikle Alaplı yollarının ivedilikle bitirilmesi beklentilerimiz içerisindedir. Başkanımız da bunun en başta Yığılca halkının bir olmazsa olmazı olduğunu belirterek gerekli takip ve girişimleri yaptığını yapmaya da devam edeceğini belirtti. Başkanımızın bizlere olan destekleri her daim devam etmektedir. Yürüteceğimiz ortak akıl ile kazanan her zaman Yığılca ve Yığılca halkı olacaktır. Başkanımıza da yeniden çıktığı yolda başarılar diliyorum" dedi.


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Hem fabrikamız adına hem de ilçemiz Yığılca adına önemli olacak birçok konuyu konuşma fırsatımız oldu. Fabrikanın kurulma kararının alınmasından itibaren hangi desteği verdiysek, bugün de aynı mesafede olduğumuzu belirtmek isterim. Kısacası hem ülke ekonomisi hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayan bu fabrikaya her zaman destek olma sözümüzü müdürlerimize verdik. Önümüzdeki günlerde fabrika bitme aşamasına geldikçe istihdam anlamında ciddi bir artış olacak. Bu da Yığılca’mız için bir katma değer olacaktır. Bu vesile ile ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.


Ziyaret ardından sohbet havasında devam etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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