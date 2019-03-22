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Başkan Yiğit, kurumları ziyaret etti

Yığılca Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi adayları, ilçe kurumlarını ve esnafları ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 16:51
Başkan Yiğit, kurumları ziyaret etti

Yığılca Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi adayları, ilçe kurumlarını ve esnafları ziyaret etti.


31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlanmasına sayılı günler kala, seçim çalışmaları ve ziyaretler de sıklaştı. Yığılca Belediye Başkanı ve Ak Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit seçim çalışmaları kapsamında bugün ilçe kurumlarını ve esnafı ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Yığılca Belediye Meclis Üyesi adayları da Başkan Yiğit’e eşlik etti.


Ziyaretlere Yığılca Kaymakamlığı’nda Kaymakam Muhammed Çetin ile başlayan heyet, İlçe Emniyet Amiri İsmail Aydınlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ile devam etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:51
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