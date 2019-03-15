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Başkan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 15:15
Başkan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıyı kınadı.


Açıklamalarda bulunan Ayhan Çelik, Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınadığını ve faillerini lanetlediğini söyledi. Çelik, “Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bu olaydan herkesin çıkarması gereken dersler var. AB’den Avrupa ülkelerinden Müslümanlara ve dinimize karşı saldırıları ve nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmemelerini ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Son yıllarda çok sayıda Müslüman’a yönelik, dinimize yönelik, Peygamberimize yönelik saldırılara karşı maalesef ‘bu ifade özgürlüğüdür’ açıklamasını, Avrupa içerisindeki sözde dayanışma anlayışı ile yapıldığını çok gördük ve bu eğilim devam ederse buna benzer olayların önüne geçemeyiz, herkesin bundan ders alması gerekiyor. Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren ‘İslamofobya’ya karşı dünya net bir şekilde artık dur demeli ve faşist söylemlerden vazgeçmelidir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:15
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