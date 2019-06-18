Başkan Yeni: "İki ülke arasındaki projelere destek olmaya hazırız"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, "Biz her zaman ülkeler arası diyaloğa işbirliğine önem verdik ve de hazırız. Kamu yararı olan ve iki ülke arasındaki münasebete katkı koyacak, kültürel ve sosyal tüm projelerde destek olmaya hazırız" dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni’ye, Türk Dünyası Dernekleri Platformu nezaket ziyaretinde bulundu. Platformda yer alan Türkmen ve Kırgız Dernekleri Başkanları, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarını takip vetakdir ettiklerini vurguladılar. Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları ve İş İnsanları Derneği (KIRGIZKADINDER) Başkanı Periza Asanaalıeva Başkan Yeni’ye, “Bizler Kırgız ve Türk Dernekleri olarak, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile ülkeler arası işbirliği yapmak istiyoruz ve bu konuda desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni ise, “Biz her zaman ülkeler arası diyaloğa işbirliğine önem verdik ve de hazırız. Kamu yararı olan ve iki ülke arasındaki münasebete katkı koyacak, kültürel ve sosyal tüm projelerde destek olmaya hazırız” dedi.

Ziyarete, Irak Akdeniz ve İslam Ülkeleri İş İnsanları Derneği (IRAK-İŞDER) Başkanı ve de Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği (TÜMHATAYDER) başkanı Kenan Hikmet Yozgatlı,Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları ve İş İnsanları Derneği(KIRGIZKADINDER) Başkanı Periza Asanaalıeva ve Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetiminden Ceyran Sattarova ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma derneği Başkanı Dr.Kürşat ÇavuşoğluBaşkan Yeni’ye Türkmen Bayrağı ve plaket sundu. Başkan Yeni’de ziyaret anısına AGC Flaması takdim etti.