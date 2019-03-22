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Başkan Yay, down sendromlu Sümeyye’yi yalnız bırakmadı

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Sümeyye Aydoğan’ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

22 Mart 2019 Cuma 11:00
Başkan Yay, down sendromlu Sümeyye’yi yalnız bırakmadı

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Sümeyye Aydoğan’ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.


Başkan Selçuk Yay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden Aydoğan ailesinin down sendromlu kızları Sümeyye Aydoğan’ı (5) evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Başkan Yay ve beraberindekiler, Sümeyye ile ilgilenerek bir süre oyunlar oynadılar.


Başkan Yay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Eksik değil sadece bir kromozom fazlalar. Dünyaya kattıkları güzelliğin farkındayız. Her zaman Kızılay olarak yanındayız” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:00
  1. doğa

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