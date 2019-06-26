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Başkan Yavaş’tan STK’lara çağrı

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Serhan Yıldız ve dernek üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
Başkan Yavaş’tan STK’lara çağrı

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Serhan Yıldız ve dernek üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. İş dünyasının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yavaş, sivil toplum örgütlerine çağrı yaparak, “Ankara için birlikte çalışalım” dedi.


ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız ve dernek üyelerini makamında ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te altyapıdan üstyapıya kadar birçok projede ortak akılla çalışmak istediklerini belirterek, “Sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini önemsiyoruz. Çeşitli konularda farklı görüşlere ait fikirleri olanları bir araya getiriyoruz, istiyoruz ki bize yol göstersinler, biz de yapalım. Böylece kentin bir sorununu aşmış olalım” diye konuştu.


Kent yönetiminde STK’larla iş birliği yapmanın önemine dikkat çeken Yavaş, “Şehrimizde birçok konuda gönüllü olmak isteyen, fikirlerini bizlerle paylaşmak isteyen çok sayıda insan olduğuna inanıyoruz. Bu potansiyeli karşılıklı kullanarak, birlikte hareket etmek istiyoruz. Bunun için de sizlerin bir araya gelerek kurduğu kuruluşlara ihtiyacımız var. Sizlerden her konuda yardım isteyeceğiz. Ben yaptım oldu anlayışımız yok” dedi.


Katılımcı bir belediye anlayışını benimsediklerini ifade eden Başkan Yavaş, “Geçmiş dönemlere ait örneklerden yola çıkarak, önemli yatırımlarla ilgili kendim karar almak istemiyorum. Bu tür konuları halka açacağız” dedi.



"Etimesgut’un altyapı sorunu çözülecek"


Son dönemde Etimesgut’ta yaşanan su taşkınlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Başkan Yavaş, ilçede altyapı sorununu çözeceklerini söyleyerek şöyle konuştu:


“Kendi evimin su bastığını düşünüyorum. Ne hale gelir insan. Bu empatiyi yaptığınız zaman, yaşanan sorunu gidermek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Etimesgut’a gittim ve orada 4. kez böyle bir felaketin yaşandığını öğrendim. Burası için bu yaz ihaleye çıkacağız. Kaç paraya mal olursa olsun bir daha burasını sel basmayacak. İklim koşullarına bağlı olarak bu tür yağışlar devam edecek ama biz de altyapıyı güçlendirerek karşı koymaya çalışacağız.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
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