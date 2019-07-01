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Başkan Yavaş’tan kadın emeğine destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BELMEK Yıl Sonu Sergisi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
Başkan Yavaş’tan kadın emeğine destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BELMEK Yıl Sonu Sergisi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi.


Başkentli kadınları üretime teşvik ederek, meslek sahibi olmalarını sağlamak ve kendi iş yerlerini kurarak istihdam oluşturmalarının önünü açmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları (BELMEK) aracılığıyla bu hizmeti vermeye devam ediyor.


ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “El Emeği Göz Nuru Yıl Sonu Sergisi”nde tüm stantları gezerek, Başkentli kadınları tebrik eden Başkan Yavaş, BELMEK’in üstlendiği rolün önemine vurgu yaptı. Başkan Yavaş’ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ile Başkan Yavaş’ın kızı ve kayınvalidesinin de katıldığı sergiye, Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi.



Büyükşehir’den emeğe saygı, kadın girişimciye destek


BELMEK kurslarına katılan kadınların el emeği göz nuru ürünlerini tek tek inceleyen Başkan Yavaş, Başkentli kadınların üretkenliğini ortaya çıkarmayı, kültür, sanat ve estetik bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.


Kadın girişimcileri destekleyeceklerini ve ürettikleri hediyelik eşyaları Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra satın alacaklarını belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:


“Kadınlarımızın yeni bilgi ve becerileri edinip hem meslek sahibi olmalarını hem de aile ve kent ekonomimizi güçlendirmelerini amaçlıyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda, kadınlarımızın toplumun mimarları olduğunu asla unutmayacağız. Kadınlarımızı iş gücüne ve üretime teşvik edecek projeleri birlikte faaliyete geçireceğiz. BELMEK kurslarımızı daha da geliştirecek, bu kurslarımızın içeriğini daha da güçlendireceğiz. Uygulamaya koyacağımız projelerle Başkent’imizin kadınlar için en ayrıcalıklı kentlerden biri olması için çalışacağız. Çiniden hediyelik eşyaya kadar kadınlarımızın ürettiği bu ürünleri Büyükşehir Belediyesi olarak satın almayı düşünüyoruz artık fabrikasyon almak istemiyoruz. Kadın ne kadar güçlü ise, toplum da o kadar güçlü olur.”



“Ankara’nın geleceğini kadınlarla birlikte kuracağız”


Daha çok üreten ve istihdam oluşturan bir Ankara hayali olduğunun altını çizen Başkan Yavaş, Başkent’in geleceğinde kadınların önemli bir rol üstleneceğine de vurgu yaptı:


“Benim üreten ve istihdam yaratan bir Ankara hayalim var. Bu hayalimde de başrolde yine kadınlar olacaktır. Ankara’nın geleceğini kadınlardan ayrı değil kadınlarımızla beraber kuracağız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur’ sözünü çok önemsiyorum. Sizlere bu ihmal ve kusurları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyorum.”



3 bin 500 ürün sergileniyor


Başkent genelinde 66 BELMEK’te düzenlenen kurslara katılan her yaştan Başkentli kadının büyük emeklerle çeşitli branşlarda hazırladığı görsel sanatlar ve el sanatlarına yönelik 3 bin 500 eser, karma sergide görücüye çıktı.


Tezhip, ebru, Maraş filesi, Antep işi, seramik alüminyum rölyef, jüt, mozaik, çini, tel kırma, gravür, resim ve ahşap boyamadan oluşan binlerce ürünün yer aldığı “El Emeği Göz Nuru Yıl Sonu Sergisi”, 7 Temmuz Pazar gününe kadar açık olacak.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
  1. sergi
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