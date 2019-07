Başkan Yavaş’tan 15 Temmuz mesajı

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Yavaş, “15 Temmuz’da ezanlar ve selalarla meydanlardaydık”dedi.

O karanlık gecenin ve bu ülkede bir daha asla darbelerin yaşanmaması gerektiğini belirten başkan Yavaş mesajında “ 15 Temmuz Türkiye için son yılların ve bizim neslin yaşadığı en önemli acı kesitlerden birisi. O gece saat 10 sularında meydanda topladığımız o günü hatırlıyorum.10 -15 kişilik guruplarla sokaklardaydık. Arkasından ezanlar, salalarla ve daha sonra başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa demesiyle beraber binlerce kişi cumhuriyet meydanında toplandık.İnsanlarımız her ilde her ilçede bu davetle sokaklara döküldü vatanı için birlik oldu” dedi.

Başkan Yavaş, “15 Temmuz da dost dediklerimiz düşman olarak birden karşımızda aslan kesildiler”

Başkan Yavaş açıklamasının devamında, “Duyduğum eski bir sözde şöyle bir ifade vardır. Şirkler karanlık bir gecede kapkara bir kayanın üzerindeki kara karınca kadar gizlidir. Yani şunu anlatıyor aslında, düşman hiçbir zaman sana saldıracağım demez, düşman hiçbir zaman seni öldüreceğim demez. Bunun için bizler bizden gibi görünüp, maalesef bu ülkeye hainlik yapacak olan kişileri bilmemiz ve gelecek nesle anlatmamız gerekiyor. İşte bizler Türkiye’nin yaşadığı bu acı badireyi yıllar boyunca kardeş dediğimiz, dost dediğimiz insanların kimisinin ticaretle kimisi ihanetle aynı değirmene su taşıttıkları bir ortamın ceremesini iki yüz elli tane şehit vererek o gün gördük. Bir baktık ki 15 Temmuz da dost dediklerimiz düşman olarak birden karşımızda aslan kesilmişler” şeklinde konuştu.

Başkan Yavaş açıklamalarının devamında, “Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara dökülen ve hain darbe girişiminin püskürtüldüğü, bu milletin ölmek var dönmek yok dediği o tarihi anı, hainlere verilen dersi unutmamak ve unutturmamak amacıyla ilçemizde bir anıt inşa ettik. Bir heykel yerine yapma figürler yerine farklı bir fikir ve gerçek tank ve otomobilin kullanıldığı bu anıt hainlerin acımasızlığını gözler önüne seriyor. Bizler de bu karanlık geceyi ve karanlık geceyi aydınlığa çeviren şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamak ve unutturmamak adına bu anıtı yaptık. Anıtın yanında yaptığımız parkla çocukluktan itibaren her vatandaşımızın demokrasiye, millet iradesine vurulan bu darbeyi hatırlamasını sağlıyoruz. O gün nöbetlerde bulunan Sındırgıların, İstanbul’da,Ankara’da yaşanan olayların fotoğraflarını duvarlara koyduk. 250 tane şehidimiz adına saksılar içerisinde çiçekler var. 16 tane Türk devletinin adına 16 tane Türk bayrağımız burada. 16 tane ışıkla temsil ediliyor. Yakınında bulunan İbrahim Ethem Akıncı ve Makbule Efe yani Kuvaiye milli önderlerimizin yer aldığı anıt yine kurtuluş savaşında yaşadığımız badireleri anlatıyor. A’dan Z’ye her şeyin bir anlamı olan geniş konseptli bir anıt park inşa etmiş olduk.” Şeklinde konuştu.

Başkan Yavaş, “Allah o günleri bir daha yaşatmasın”

Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın diyen Başkan Yavaş, “ O günün komutanı Recep Tayyip Erdoğan’dı. Allah ona uzun ömürler versin. Bu ülkeye hainlik yapanlara da Allah fırsat vermesin. Biz uyanık olacağız 15 Temmuzu unutmadık, unutturmayacağız. Öyle bir duruma karşı da;gelecek neslimizi her daima uyanık tutmaya devam edeceğiz. Rabbim 15 Temmuz’da ve ondan öncesinde bu vatan için, bu bayrak için canını veren bütün şehitlerimiz ruhlarını şad eylesin. O gün gazi olan ve bu gün hala yaşayanlara da rabbim uzun sağlıklı uzun ömürler versin. 15 Temmuz bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Kuva-yiMilliye’nin ilk ateşinin yakıldığı bu topraklarda bizler vatan için nice şehitler verdik. Her ne şekilde olursa olsun vatanımız uğruna, bayrağımız uğruna can vermeye hazırız. Biz biriz beraberiz, hiçbir güç bizi yıkmaya, bölmeye ayrıştırmaya yetmez” Sözlerine yer verdi.