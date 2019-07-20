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Başkan Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri sürüyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:46
Başkan Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri sürüyor.


Yerli ve yabancı konuklarını makamında ağırlamaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yoğun ilgi gösteren büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri, sık sık ziyaretlerde bulunuyor.


Makamına gelen büyükelçilerle yakından ilgilenen Başkan Yavaş, başkentte hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatıyor. Son olarak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Yunanistan Büyükelçisi Petros Mavroidis, Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, Ürdün Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie,Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif A.T. Elkordofani, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski ve Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile İsrail Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, Başkan Yavaş’ı ziyaret etti.


Ziyarete gelen büyükelçilerle ve yabancı misyon şefleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, ortak projeler hakkında ülkelerin iş birliği tekliflerine ise sıcak baktıklarını söyledi.



Ankara ile Roma kardeş şehir olma yolunda


İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, iki ülke arasındaki ilişkiler kadar şehirler ve yerel yönetimler seviyesinde de ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek “Şehirler ve belediye başkanları arasındaki ilişkileri genişletmek ve derinleştirmek gerekiyor. Bu konuda kolaylık sağlamaya hazırız” dedi.


Başkan Yavaş da Ankara ile Roma arasındaki kardeş şehir protokolünün tamamlanmasından yana olduğuna vurgu yaparak, “Ankara ile Roma arasındaki kardeş başkent ilişkisini tamamlayalım. Sadece imzaya kalmış. Kardeş şehir ilişkisi başladıktan sonra Sayın Büyükelçi ve Sayın Belediye Başkanı ile iletişime geçerek hangi konularda iş birliği yapacağımızı kendileriyle görüşmek isteriz” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:46
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