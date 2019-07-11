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Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Maltepe Pazarı esnafına ziyarette bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Maltepe Pazarı esnafına ziyarette bulundu.


Maltepe Pazarı’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yavaş, “Siz bize destek oldunuz biz de sizin taleplerinizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Pazar yeri talebi


30 Mart yerel seçimlerinden önce Maltepe Pazarı esnafına verdiği ziyaret sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Yavaş, esnafla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Maltepe Pazar yerinin değiştirilmesini isteyen esnafa destek olacaklarını ve öncelikli sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Siz istediğiniz yeri belirleyin, bizler bu konuda size destek olacağız” diye konuştu. Maltepe Pazarı esnafı da, “30 yıldır buradayız böyle bir şey görmedik. Gönüllerde taht kurdunuz Başkanım” sözleriyle Başkan Yavaş’a teşekkür etti.


Esnaf sofrasına da misafir olan Başkan Yavaş, esnaflarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
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