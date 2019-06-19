Başkan Yavaş, Başkentli kadın üreticilerin yanında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üreticilere destek sözünü yerine getirerek, Akkaya köyünde kadınlar tarafından kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ürettikleri salça ve şalgamı satın alacaklarını söyledi.

Başkent’te kırsal kalkınmayı önceleyen projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yavaş, göreve geldikten sonra yerli üreticilerle sık sık görüşmeye başladı. Makamında Zehra Varol başkanlığındaki Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, yerli üreticilerin sorunlarını tek tek not aldı. Çiftçi kadınların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle kadın üreticilere destek olacaklarını söyledi. Kırsal kalkınmayı teşvik edeceklerini belirten Başkan Yavaş, lezzetiyle nam salmış Ayaş domatesinden üretilen salçaları kooperatif üyesi kadın üreticilerden satın alacaklarını açıkladı.

Yerli üreticinin yüzünü güldüren destek

EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere Ayaşlı kadın üreticilerin salçasına talip olduklarını belirten Başkan Yavaş, bürokratlarına talimat verdi. Kooperatifin kapasitesi kadar salça üretmesini ve kaliteden ödün vermemesini isteyen Yavaş, sadece salça değil şalgam da alacaklarını belirterek, “Ürettiğiniz ve üreteceğiniz salçaların hepsini alacağız. Bundan sonra sözleşmeli üreticilik konusunda anlaşma yapacağız. Bizler teşvik edelim ki sizi gören başkaları da aynı işi yapsınlar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteğinden dolayı teşekkür eden Kooperatif Başkanı Zehra Varol, şöyle konuştu:

“Biz 2007 yılında kooperatifimizi 11 kadın üreticiyle birlikte kurduk. Önce salça tesisimizi yaptık, 2018’de de ilk deneme üretimimizi gerçekleştirdik. Seri üretime geçmek istedik ve Başkanımıza bu durumu ilettik. Sağ olsun bize destek oldu. 1.5 ton salçamız var, hatta 500 litre kadar da şalgam ürettik, onu da Büyükşehir Belediyemiz satın alacak. Burada bir samimiyet var. Biz de sanki evimize geldik. Sanki bir yakınımızın, büyüğümüzün evine geldik. Biraz desteğe ihtiyacımız vardı kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek adına. Bizi çok mutlu etti Mansur başkanımız.”