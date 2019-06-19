0553 313 94 23

Başkan Yavaş, Başkentli kadın üreticilerin yanında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üreticilere destek sözünü yerine getirerek, Akkaya köyünde kadınlar tarafından kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ürettikleri salça ve şalgamı satın alacaklarını söyledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:07
Başkan Yavaş, Başkentli kadın üreticilerin yanında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üreticilere destek sözünü yerine getirerek, Akkaya köyünde kadınlar tarafından kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ürettikleri salça ve şalgamı satın alacaklarını söyledi.


Başkent’te kırsal kalkınmayı önceleyen projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yavaş, göreve geldikten sonra yerli üreticilerle sık sık görüşmeye başladı. Makamında Zehra Varol başkanlığındaki Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, yerli üreticilerin sorunlarını tek tek not aldı. Çiftçi kadınların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle kadın üreticilere destek olacaklarını söyledi. Kırsal kalkınmayı teşvik edeceklerini belirten Başkan Yavaş, lezzetiyle nam salmış Ayaş domatesinden üretilen salçaları kooperatif üyesi kadın üreticilerden satın alacaklarını açıkladı.



Yerli üreticinin yüzünü güldüren destek


EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere Ayaşlı kadın üreticilerin salçasına talip olduklarını belirten Başkan Yavaş, bürokratlarına talimat verdi. Kooperatifin kapasitesi kadar salça üretmesini ve kaliteden ödün vermemesini isteyen Yavaş, sadece salça değil şalgam da alacaklarını belirterek, “Ürettiğiniz ve üreteceğiniz salçaların hepsini alacağız. Bundan sonra sözleşmeli üreticilik konusunda anlaşma yapacağız. Bizler teşvik edelim ki sizi gören başkaları da aynı işi yapsınlar” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteğinden dolayı teşekkür eden Kooperatif Başkanı Zehra Varol, şöyle konuştu:


“Biz 2007 yılında kooperatifimizi 11 kadın üreticiyle birlikte kurduk. Önce salça tesisimizi yaptık, 2018’de de ilk deneme üretimimizi gerçekleştirdik. Seri üretime geçmek istedik ve Başkanımıza bu durumu ilettik. Sağ olsun bize destek oldu. 1.5 ton salçamız var, hatta 500 litre kadar da şalgam ürettik, onu da Büyükşehir Belediyemiz satın alacak. Burada bir samimiyet var. Biz de sanki evimize geldik. Sanki bir yakınımızın, büyüğümüzün evine geldik. Biraz desteğe ihtiyacımız vardı kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek adına. Bizi çok mutlu etti Mansur başkanımız.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da hatalı sürücülere hava ve karadan ceza yağdı
    1. Antalya’da hatalı sürücülere hava ve..
    2. Şi'den Kuzey Kore ziyareti öncesi..
    3. Kaman ilçesinde metruk binalara yıkım..
    4. Borsa güne düşüşle başladı
    5. Sel, Aslanapa köylerinde zarara yol..
    6. Başkan Arif Teke: Pazarı, halkımızın..
    7. Peugeot'dan yeni nesil SUV: Peugeot 2008
    8. Adana’da Başkent Üniversitesi’nden..
    9. Hem lezzetli hem hafif: Susamlı taze..
    10. Platini serbest bırakıldı
    11. Mazı köyünü sel vurdu
    12. Türkiye’den ’Schengen’ vizesine..
    13. Gram altın 253 lira seviyelerinde
    14. Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi..
    15. Usturayla 4 genci yaraladı, serbest..
    16. Kadın Koparatifi çalışanları Mucur..
    17. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    18. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    19. Asya borsaları
    20. Zeytin sineğine karşı mücadele
    21. Hortumun büyük zarar verdiği Kemer..
    22. RTÜK, Kore ile televizyon yapımları..
    23. 5.Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor
    24. FETÖ şüphelisi tren garında yakalandı
    25. Özel sektörün yurtdışı kredileri..
    26. Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    27. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali..
    28. Muğlu: "Türkiye, komşuları olan Suriye..
    29. Çöplerden sızan atık su..
    30. Abbas Gündüz: “İstanbul’un tercihi..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz