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Başkan Yaşar’dan YENİMEK’e ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Avcılar Mahallesi Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyip bilgi aldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:56
Başkan Yaşar’dan YENİMEK’e ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Avcılar Mahallesi Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyip bilgi aldı.


Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Avcılar Mahallesi Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. Çeyiz ürünleri, giyim, iğne teknikleri, tel kırma, iğne oyası, örgü, bilgisayar işletmenliği, cilt bakımı, ahşap boyama, taş bebek ve resim kurslarında eğitim alan vatandaşlarla sohbet eden Yaşar, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini de inceleyerek bilgi aldı. Kursiyerlere “Ellerinize sağlık” diyen Yaşar, YENİMEK kurslarının meslek edinme ve hobi dışında Yenimahalle’de birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirme gibi bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, “Burada kiminiz meslek, kiminiz hobi ediniyor. Aynı zamanda kurslarımızla yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz, komşuluk ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Buradan öğrendiklerini uygulayarak güzel şeyler üreten, satan ve bu sayede aile bütçesine katkı sağlayan vatandaşlarımız var. Bunlar bize gurur veriyor” dedi.


Yenimahalle Belediyesinin hizmet anlayışının insan odaklı ve ihtiyaca göre olduğunu söyleyen Yaşar, “Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle’nin gelişmesi, güzelleşmesi için çalışıyorum. Bunları yaparken de önceliğimiz sizlersiniz. Sizlerin beklentileri, sizlerin mutluluğu bizim için önemli. Bu yüzden eğitimden sanata, kültürel etkinliklerden spor aktivitelerine kadar üretilen her projede sizleri ön planda düşünerek hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:56
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