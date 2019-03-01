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Başkan Yaşar’dan Gimat esnafına ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gimat esnafını ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 11:25
Başkan Yaşar’dan Gimat esnafına ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gimat esnafını ziyaret etti. Başkan Yaşar, ’’Esnafın ve sanayicinin kazandığı bir ekonomik ortamda ülke de kazanır’’ dedi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gimat bölgesinde bulunan Ankara Otobüs ve Kamyon Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Site içerisindeki dükkanları tek tek dolaşarak işçi ve dükkan sahipleriyle tokalaşan Yaşar, ’’Esnaflıktan gelen bir kardeşiniz olarak 10 yıldır kendi yaşadığım sıkıntıları size yaşatmamak için esnaf dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Yaşar, kanunun dışına çıkmadan ellerinden geldiğince esnaf ve sanayiciye destek olarak ülkenin üretimine ve istihdamına destek olduklarını kaydetti. Yaşanan ekonomik sıkıntının faturasını esnafa kesmenin işsizlik ve istihdam sorununu önlenemez hale getireceğini belirten Yaşar, ’’Tarım, hayvancılık, sanayi gibi bütün alanlarda üretmeden, tüm ürünleri dışarıdan ithal ederek düzlüğe çıkamayız. Milyarlarca dış borcun olduğu bir süreçte üretmeden tüketmek, var olan durumun daha kötüye gitmesine sebep olacaktır. Göreve geldiğimiz günden beri Yenimahalle’de esnaflık yapan tüm sakinlerimize eğitici ve destekleyici bakış açısıyla hizmet sunduk. Esnaf para kazansın, esnaf ayakta kalsın diye onları destekleyici nitelikte uygulamalar geliştirdik. Biliyoruz ki esnafın ve sanayicinin kazandığı bir ekonomik ortamda ülke de kazanır. 10 yıldır Yenimahalle’de tüm mahallelere eşit hizmet götürerek, hiçbir ayrım yapmadan vatandaşa fayda sağlayacak projeler ürettik’’ şeklinde konuştu.



’’Bizim anlayışımız kardeşlik ve barış anlayışıdır’’


Gimat gezisini bölgede et ve tavuk sektöründe faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek devam ettiren Yaşar, sektörde çalışan işçilerle öğle yemeği yedi. Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan Yaşar, ’’Yaşanan ekonomik sıkıntıların sonlandırılması için gerekli olan tek şey huzur. Kavga ve ayrışmanın olduğu yerde faturayı esnaf, sanayici ve vatandaş ödüyor. Siyasetçilerin kullandığı dile dikkat etmesi gerekir. Vatandaşı birbirinden ayıracak, ötekileştirecek ve kutuplaştıracak bir dil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine vurulacak en büyük darbedir. Koltuk sevdası ve para için bu kutuplaştırıcı dili kullananlardan ülkemizin bir an önce kurtulması gerekiyor. Bizim anlayışımız kardeşlik ve barış anlayışıdır. Belediyeye siyaseti sokmadık. İnsanların dinine, diline, mezhebine bakmadan, siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm ilçe sakinlerine eşit hizmet götürdük. Vatandaşımız yetki verirse bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz’’ açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:25
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