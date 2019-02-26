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Başkan Yaşar’dan Ankaragücü’ne alt yapı müjdesi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu’yu ziyaret etti.

26 Şubat 2019 Salı 11:12
Başkan Yaşar’dan Ankaragücü’ne alt yapı müjdesi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu’yu ziyaret etti. Yaşar, “Ankaragücü için bugüne kadar elimizi taşın altına koyduk. Yeni dönemde çalışmalarını tamamladığımız alt yapı tesisimizin yapımına başlayacağız” dedi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü’nün taraftar grubu Gecekondu’yu ziyaret etti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Yaşar, “Biz Ankaragücü’nün bu şehir için ne kadar önemli bir değer olduğunun farkındayız. Bunun için Ankaragücü’ne her dönem sahip çıkıyoruz. Bu takıma tüm Ankara’nın sahip çıkması lazım. Gereken destek verilirse Ankara’dan şampiyon çıkarılabilir” dedi.


Ankaragücü’nün tüm Türkiye’de Ankara denilince akla gelen isim olduğunu aktaran Yaşar, "Ankaragücü gerek tarihi olarak, gerek taraftar grubu olarak bir marka 2.ligde bile 20-30 bin taraftarı ile maça çıkan bir camia bugüne kadar çok badireler atlattı. O günler geride kaldı. Umarım bu sezon hak ettiği yerde olur" diye konuştu.



Ankaragücü’ne Yaşar sözü


Bugüne kadar Ankaragücü için birçok çalışma yaptıklarını ve yeni dönemde bir tesis yaparak Ankaragücü’ne alt yapı tesisleri yapacaklarını ifade eden Yaşar, "Batıkent Bölgesi’nde tam donanımlı bir tesis yapacağız. Tesisin proje çalışmaları tamamlandı. Tesis içerisinde standartlara uygun bir çim saha, tribün, otopark ve çocukların giyinip soyunmaları için kapalı mekânlar yapılacak. Bu tesislerde Ankaragücü’ne ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracağız. Türk futbolunun gelişmesi için alt yapıya yönelmek şart” şeklinde konuştu.



Yenimahalle sporun Başkent’i


Yenimahalle’nin spor tesisleri bakımından Türkiye’nin en güçlü ilçesi olduğunu aktaran Yaşar, “Tüm spor tesislerimiz çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet veriyor. 4 yüzme havuzumuz, 2 futbol sahamız, engelliler için sahalarımız var. Şimdi de salon sporlarının yapılacağı bir kapalı spor salonunun inşaatını tamamladık. Gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:12
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