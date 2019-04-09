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Başkan Yaşar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar,10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, Türk Polis Teşkilatı’nın, ülkenin en nadide ve en güzide kurumlarından birisi olduğunu dile getirdi.

09 Nisan 2019 Salı 16:17
Başkan Yaşar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar,10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, Türk Polis Teşkilatı’nın, ülkenin en nadide ve en güzide kurumlarından birisi olduğunu dile getirdi.


Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi.


“Türk Polis Teşkilatının ülkedeki huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvence olduğunu belirtti. Emniyet güçlerinin, anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece-gündüz fedakârca çalışıyorlar. Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren Emniyet güçlerimiz, Ülkemizinve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Bu vesileyle "Görevleri başında şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum.10 Nisan Gününün önemi ve sebebiyle, Emniyet Teşkilatımızın tüm çalışanlarına başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. Türk Polis Teşkilatı’nın 174’inci kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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