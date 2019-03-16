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Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:38
Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Motorlu kuryeler, kortej yaparak Yaşar’ı karşıladı. Konvoy halinde Yaşar’la Batıkent Meydan AVM’ye gelen motorcular Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

 

Türk Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ilgi yoğun oldu. Motorlu kuryeler, Fethi Yaşar’a Batıkent Meydan AVM’ye kadar Türk bayraklarıyla eşlik etti.

 

Halkın arasından geldiğini ifade eden ve alın terini her şeyden önemli tuttuğunu söyleyen Yaşar, "Ben sizlerin arasından geliyorum. Benim için alın teri her şeyden önemlidir. Benim gözümde ayakkabı boyacısı ile bir iş adamı arasında hiç farkı yok. Bugüne kadar kimseyi ayırmadım bundan sonra da ayırmayacağım" diye konuştu. Yenimahalle Belediyesine 2009 yılında göreve geldiğinde verdiği her sözü tuttuğunu ifade eden Yaşar, "Arkadaşlar bir seçim yapacağız. Bu seçimde herkesi dinleyeceksiniz vicdanınızla baş başa kalıp oy vereceksiniz. Sizlere tek tavsiyem eğer yaşadığınız durumdan hayat standartlarından memnunsanız oyunuzu ona göre kullanın ama durumdan memnun değilseniz bu seçimde kulak çekme imkanınızı kullanın" dedi.



"Örgütlü topluluk her zaman güçlüdür"

 

Bugünlere esnaflıktan geldiğini ifade eden Yaşar, "Ben çocuk yaşta geldiğim Yenimahalle’de esnaflık yaparak ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. Yıllarca sırtımda tüp taşıdım. Devletle işim başkan seçildikten sonra oldu. Sizlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu birlikteliğinizi daha örgütlü hale getirin. Durum böyle olursa sesiniz daha gür çıkar. Tek başınıza ulaşamadığınız birçok yetkiliye bir oda veya kuruluş bünyesinde olursanız daha çabuk ulaşırsınız. Atalarımız ne demiş, ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var.’ Bu yüzden hem aranızdaki sıkıntılı arkadaşları ayıklamak hem de birçok sosyal hakka kavuşmak için birlik olmalısınız" ifadelerini kullandı.

 

Motorlu kuryelerin zor bir iş yaptıklarını ifade eden Yaşar, "İşiniz oldukça zor. Ekonomik sıkıntıların nasıl olduğunu siz bizden daha yakından görüyorsunuzdur. Bizler belediye olarak sizlerin yanında olmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:38
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