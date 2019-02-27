0553 313 94 23

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe sokaklarını adım adım gezerek esnafla sohbet etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:40
Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe sokaklarını adım adım gezerek esnafla sohbet etti. Şentepe’de esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Yaşar, kimi dükkanda esnafın çayını içti kimi dükkanda ise alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Yaşar, “Esnafın yüzü gülüyorsa halkın da yüzü gülüyor demektir. Esnaf halkın aynasıdır” dedi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Beni Yenimahalle’de mutlaka tanıyan, bilen vardır. Onlara sorun iyi bir insansam, kimseyi ayırt etmeden hizmet veriyorsam, sözümün arkasında duran biriysem bana sahip çıkın, değilsem sahip çıkmayın” dedi.


Gezi sırasında Başkan Yaşar’ın yanına gelen Kemal Alcı (59) adlı vatandaş 2009 seçimlerinde Fethi Yaşar’a oy verdiğini dile getirdi. Alcı, “Başkan seni tebrik ediyorum Yenimahalle çok gelişti. Sana oy verdiğim için hiç pişman olmadım” dedi.



AK Parti seçim bürosuna ziyaret


Başkan Yaşar, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Şentepe’de bulunan AK Parti Seçim Bürosu’nu da ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Yenimahalle’de barış ve huzur içinde demokratik bir yarış gerçekleşeceğine yürekten inandığını söyleyen Yaşar, “Yenimahalle birlik ve beraberliğin, barışın kentidir. Nihayetinde kentimizi yönetecek muhtarları, belediye başkanlarını seçeceğiz. Yenimahalle halkı her zaman barıştan, kardeşlikten yanadır. Temennimiz seçim sürecinin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesidir. İnşallah olgunluk içinde hep birlikte güzel bir demokratik seçim yaşayacağız. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok. Kazanan da bu milletin evladı, kaybeden de. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4. yılında anılıyor
    1. Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4...
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. "Cezayir'de lideri olmayan..
    4. 11 kişi pusu kurup saldırdı! İfadesi..
    5. Ürün güvenliği ve denetiminde yeni dönem
    6. "Fenerbahçe deplasmanı zor olacak"
    7. Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım..
    8. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    9. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili..
    10. Çin’den Hindistan ve Pakistan’a..
    11. Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali..
    12. Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4..
    13. Samsun’da tanzim satış başladı
    14. Cemrenin suya düşmesini ateş yakarak..
    15. Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı..
    16. Savaş resmen başladı! Ülkeler tarafını..
    17. GRAFİKLİ - Küçük Leyla size her gece..
    18. Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    19. Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak..
    20. Türk porselenini 128 yıldır dünyaya..
    21. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    22. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    23. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    24. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    25. Altın fiyatları
    26. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    27. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    28. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    29. Bakan Varank: "Uygunsuz çıkan ürünler..
    30. Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor