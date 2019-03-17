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Başkan Yaşar: "Son dönemde yaşanan sıkıntılı süreci her ürünü dışarıdan ithal ederek atlatmamız mümkün değildir"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesini ziyaret etti.

17 Mart 2019 Pazar 10:13
Başkan Yaşar: "Son dönemde yaşanan sıkıntılı süreci her ürünü dışarıdan ithal ederek atlatmamız mümkün değildir"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesini ziyaret etti. Yönetim binasında Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz ve site esnafıyla bir araya gelen Yaşar, “Son dönemde yaşanan sıkıntılı süreci her ürünü dışarıdan ithal ederek atlatmamız mümkün değildir” dedi.


Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesini ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yönetim binasında Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz ve site esnafıyla bir araya geldi.


Türkiye’de vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelerek, gıda ürünlerinde büyük artış yaşandığını kaydeden Yaşar, “Tarım ve hayvancılık ülkemiz için büyük önem ifade eden sektörlerdir. Son yıllarda uygulanan yanlış politikaların sonucunda köylü ve çiftçi toprağa küsmüş durumdadır. Çiftçi maliyetlerini karşılayamadığı için üretmiyor. Tüm tarım ürünlerini dışarıdan ithal ediyor, yurt dışından binlerce hayvan getirtiyoruz. Devletin yetkili birimlerinin bir an önce vatandaşa fayda sağlayan ve ileriye dönük projeler üreterek, Türkiye’de tarım ve hayvancılığı eski günlerine döndürmesi gerekiyor. Tarım, hayvancılık, sanayi gibi hangi alanda olursa olsun üretmeden fiyat artışlarının önüne geçmeyi bekleyemeyiz. Bu durum beraberinde istihdam sorununu getiriyor. Ülkeyi yönetenler bilmelidir ki, esnafı olsun, sanayicisi olsun vatandaş zor günler geçiriyor” ifadelerini kullandı.



“Huzur olmayan yerde ilerleme olmaz”


Ticaretten gelen bir vatandaş olarak, esnafın yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu belirten Yaşar, “10 yıldır Yenimahalle’de esnafın ve sanayicinin yanındayım. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan esnaf ve sanayi site başkanlarının ne sıkıntıları olursa yetki çerçevesi içerisinde, elimizden gelen tüm desteği verdik. Ankara’da ticaretin yüzde 41’i Yenimahalle’de gerçekleşiyor. İlçemizde barış ve huzurun devam etmesi, vatandaşımızın yüzünün gülmesi için hizmet verdik. Huzur ve barış olmadan ilerleme olmaz. Bu bilinçle tüm yurttaşlarımıza siyasi parti ayrımı gözetmeksizin eşit davrandık. Bir yerel seçime gidiyoruz. Televizyon programlarında ne konuşulursa konuşulsun vatandaşın önceliği ekonomik sıkıntıdır. Ülkemizde beka sorunu var diyerek bu sıkıntılı sürecin üstünü kapatamayız. Bir aydır Yenimahalle sokaklarında geziyorum. Farklı siyasi görüşte olan insanlardan oy alan bir belediye başkanıyım. Çünkü ben koltuk ve para hırsı için değil çocuklarımız ve gençlerimiz güzel bir Yenimahalle’de yaşaması düşüncesiyle çalışıyorum. Yaşanan bu sıkıntılı süreçte kavga ve kirli siyaset yerine barışı ve beraberliği ön plana çıkaran söylemler geliştirmenin ülkemize fayda sağlayacağı düşüncesindeyim" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:13
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