Başkan Yaşar, Oto Sanatkarları ile buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Oto Sanatkarları Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği kuruluş yıldönümü programına katıldı.Esnaflarla bir araya gelerek, sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar “Esnaflıktan gelen bir vatandaş olarak yaşadığınız sıkıntıları çok iyi biliyorum” dedi.

Yenimahalle Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan InLove Kokteyl Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Başkan Yaşar’ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Ankara Oto Sanatkarları Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Er, Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi esnafları ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Türkiye’de ekonomik olarak yaşanan sıkıntılı süreçten en fazla etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunun altını çizen Başkan Yaşar “Ülkemizde üretim olmadan, her ürünü dışarıdan ithal ederek, yaşanan sıkıntılı süreci atlatamayız. Üretici ürettiğinin karşılığını alamıyor. Tarım, hayvancılık ve sanayi gibi birçok alanda daha fazla üretim yapmak zorundayız. 10 gündür ilçemizde sokakları geziyorum. Esnafımızın yüzü gülmüyor. Onlarca boş dükkan var. Hasta, hastalığı kabul etmediği sürece tedavisi mümkün değildir. Vatandaş öncelikle devletin tasarruf yaptığını görmelidir. Genel ve yerel yönetimler dahil devletin bütün unsurları tasarruf yapmalıdır. Gerekirse kullanılan makam araçları dahil kullanımdan kaldırılmalıdır. Vatandaşımız tarımı ve hayvancılığı bıraktı. Et ithal ediyoruz. Köylerimizde yaşayan insan kalmadı. Olan vatandaşlarımız da maliyetini karşılamadığı için üretim yapmıyor. Bizim ülkemiz bu süreci atlatacak güçtedir. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalı, üretmeliyiz” dedi.

“Cezacı değil, eğitici belediye olduk”

Öncelikle demokrasinin tüm kurallarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yaşar “Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Kirli siyaset ve kirli dilden vazgeçilmeli, insanlar arasındaki kutuplaşmanın önüne geçilmelidir. Göreve geldiğimiz günden beri Yenimahalle’de Cumhuriyetin kuruluş ilkesi olan eşit yurttaşlık bilinci ile tüm mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Siyasi görüşü, ırkı, dini, dili demeden, oy kaygısı gütmeden, bütün ilçe sakinlerinin mutluluğu için çalıştık. Esnaflarımız söz konusu olduğunda cezacı değil, eğitici bir anlayışla hizmet ettik. Bu hoş görü ortamından ötürü Ankara’da ticaretin yüzde 41’i Yenimahalle sınırları içerisinde gerçekleşiyor. Yenimahallelinin mutluluğu için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şentepe’ye renk katan Fethi Başkan

Yenimahalle’de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi veren Ankara Oto Sanatkarları Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Er “Oto sanatkarları olarak her türlü sıkıntımızın çözümünde bize destek olan ve o bölgede yaşayan bir vatandaş olarak, göreve geldiği günden beri Şentepe’ye renk katan Fethi Başkanın hizmetlerini iyi biliyoruz. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.