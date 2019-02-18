Başkan Yaşar, muhtarlarla bir araya geldi

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği yemeğe katıldı. Yaşar, “Muhtar ilk devlet kapısıdır. Vatandaşın sorunları ve sıkıntılarını ilettiği ilk merci muhtarlarımızdır. 10 yıldır Yenimahalle’de birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak vatandaşa fayda sağlayan projelere imza attık” dedi.

Düzenlenen programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Muhtarlar Derneği Ahmet Şimşek ve çok sayıda muhtar katıldı. Görev süresi boyunca Yenimahalle’ye hizmet etmiş tüm muhtarlara teşekkür eden Yaşar, “Aranızda bulunan kimi muhtarlarla 10 yıl kimisi ile 5 yıl uyum içerisinde çalışarak ilçe sakinlerimizin huzuru ve mutluluğu için görev yaptık. İlçemizde bulunan bütün mahalleler 2009 yılına göre büyük gelişim gösterdi. 10 yıldır hiçbir muhtarımızı kapımdan çevirmedim. Sizlerden gelen sıkıntı, şikayet ve önerileri dikkate alarak, hayata geçirdiğimiz projeleri bu doğrultuda şekillendirdik. Bana göre iyi bir belediye başkanı muhtarlar ile uyum içerisinde çalışmalıdır. Muhtar ilk devlet kapısıdır. Vatandaşın sorunları ve sıkıntılarını ilettiği ilk merci muhtarlarımızdır. Devletin tüm kurumlarının uyum içerisinde çalışması, vatandaşa yerinde ve zamanında hizmet olarak yansımaktadır. Türkiye de yetkinin tabana yayılması, tüm sorunların çözümünde ana unsur olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman kavga ile işim olmadı. Görev süremiz boyunca bizimle birlikte çalışarak vatandaşa hizmet eden muhtarlarımıza teşekkür ediyor, yeni seçilecek muhtarlarımıza da başarıları diliyorum” dedi. Yaşar, görev süresi dolan 3 muhtara da teşekkür plaketi verdi.

“10 yıldır uyum içerisinde çalışıyoruz”

Yenimahalle’de 10 yıldır Başkan Fethi Yaşar ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek “Demokrasinin gereği olarak önümüzde bir yerel seçim var. Seçim öncesi birlik ve beraberliğimizin devamlılığı açısından düzenlediğimiz yemeğe katılan Fethi Başkan’a teşekkür ediyorum. Mahallemizde yaşadığımız her sıkıntıda kendisi bize desteğini sundu. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.