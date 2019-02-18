0553 313 94 23

Başkan Yaşar, muhtarlarla bir araya geldi

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği yemeğe katıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:50
Başkan Yaşar, muhtarlarla bir araya geldi

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği yemeğe katıldı. Yaşar, “Muhtar ilk devlet kapısıdır. Vatandaşın sorunları ve sıkıntılarını ilettiği ilk merci muhtarlarımızdır. 10 yıldır Yenimahalle’de birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak vatandaşa fayda sağlayan projelere imza attık” dedi.


Düzenlenen programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Muhtarlar Derneği Ahmet Şimşek ve çok sayıda muhtar katıldı. Görev süresi boyunca Yenimahalle’ye hizmet etmiş tüm muhtarlara teşekkür eden Yaşar, “Aranızda bulunan kimi muhtarlarla 10 yıl kimisi ile 5 yıl uyum içerisinde çalışarak ilçe sakinlerimizin huzuru ve mutluluğu için görev yaptık. İlçemizde bulunan bütün mahalleler 2009 yılına göre büyük gelişim gösterdi. 10 yıldır hiçbir muhtarımızı kapımdan çevirmedim. Sizlerden gelen sıkıntı, şikayet ve önerileri dikkate alarak, hayata geçirdiğimiz projeleri bu doğrultuda şekillendirdik. Bana göre iyi bir belediye başkanı muhtarlar ile uyum içerisinde çalışmalıdır. Muhtar ilk devlet kapısıdır. Vatandaşın sorunları ve sıkıntılarını ilettiği ilk merci muhtarlarımızdır. Devletin tüm kurumlarının uyum içerisinde çalışması, vatandaşa yerinde ve zamanında hizmet olarak yansımaktadır. Türkiye de yetkinin tabana yayılması, tüm sorunların çözümünde ana unsur olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman kavga ile işim olmadı. Görev süremiz boyunca bizimle birlikte çalışarak vatandaşa hizmet eden muhtarlarımıza teşekkür ediyor, yeni seçilecek muhtarlarımıza da başarıları diliyorum” dedi. Yaşar, görev süresi dolan 3 muhtara da teşekkür plaketi verdi.



“10 yıldır uyum içerisinde çalışıyoruz”


Yenimahalle’de 10 yıldır Başkan Fethi Yaşar ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek “Demokrasinin gereği olarak önümüzde bir yerel seçim var. Seçim öncesi birlik ve beraberliğimizin devamlılığı açısından düzenlediğimiz yemeğe katılan Fethi Başkan’a teşekkür ediyorum. Mahallemizde yaşadığımız her sıkıntıda kendisi bize desteğini sundu. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yaman, Belde Danışma Toplantısı’na katıldı
    1. Başkan Yaman, Belde Danışma..
    2. Binden fazla terörist Suriye’den..
    3. İspanyollar yazdı! Güneş'in yerine o..
    4. Vezirhan Belediyesi Engelliler ve..
    5. İmar barışı; devletin mevcut duruma..
    6. Büyükşehir okur-yazar buluşmalarını..
    7. (Özel Haber) Modern dokuma..
    8. Mersin Büyükşehir Belediyesi..
    9. Polis memuru Kyzikos’un kayıp..
    10. 112 helikopteri 53 yaşındaki hasta..
    11. Atalay Filiz'in cinayetleri belgesele..
    12. Erzurumlu Furkan’dan EYOF’da tarihi..
    13. En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi
    14. AK Parti milleti devlet sahibi yaptı
    15. Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’da..
    16. Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ,..
    17. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    18. Ankara’da kadın cinayeti
    19. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
    20. Altın fiyatları
    21. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    22. Bu etkenler migreni tetikliyor
    23. Sporcuların gösterisine ilgi
    24. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    25. Çiftçisini destekleyen belediye
    26. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    27. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    29. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    30. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!