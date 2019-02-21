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Başkan Yaşar: "Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak icraatlarımızı taşerona vererek yaptırmak yerine kendi işimizi kendi personellerimizle yapıyoruz.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:24
Başkan Yaşar: "Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak icraatlarımızı taşerona vererek yaptırmak yerine kendi işimizi kendi personellerimizle yapıyoruz. Böylece hem istihdam oluşturuyoruz hem de işi daha ucuza yapıyoruz" dedi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde iş adamlarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da katıldı. Programda konuşma yapan Yaşar, sanayicilere esnaflıktan geldiğini söyleyerek “Sizin sorunlarınızı biliyorum. Ülke olarak ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu durumdan ilk etkilenen kesim şüphesiz ki esnaf kardeşlerimizdir. Kendim de esnaflıktan gelen bir vatandaş olarak onların yaşadığı sıkıntıları iyi biliyorum. Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden beri esnafımızın yanında olduk. Gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirdikleri sürece esnafımıza köstek değil destek olduk. Çünkü biz Yenimahalle’de bir aileyiz” ifadelerini kaydetti.


"Belediye olarak kendi işimizi kendimiz yapıyoruz” diyen Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak icraatlarımızı taşerona vererek yaptırmak yerine kendi işimizi kendi personellerimizle yapıyoruz. Böylece hem istihdam sağlıyoruz hem de işi daha ucuza yapıyoruz. Kaynaklarımızı halkımızın yararına doğru kullanıyoruz. Almamız gereken her malzemeye önce OSTİM gibi bölgemizdeki üreticilere soruyor, onlardan alıyoruz. Ülkemiz hepimize yetecek kadar büyük ve verimli. Yeter ki kaynakları doğru stratejilerle, doğru politikalarla kullanalım. İhtiyacımız olan daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat. Üretenlerin önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılmalıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:24
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