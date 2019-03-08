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Başkan Yaşar: “Kadınlar toplumun gerçek mimarlarıdır”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yeni Batı Mahallesi’nde bulunan Özlem Sitesi sakinlerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için tertip ettiği toplantıya katıldı.

08 Mart 2019 Cuma 11:49
Başkan Yaşar: “Kadınlar toplumun gerçek mimarlarıdır”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yeni Batı Mahallesi’nde bulunan Özlem Sitesi sakinlerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için tertip ettiği toplantıya katıldı. Yaşar, "Kadınlar toplumun gerçek mimarlarıdır” dedi.


Toplantıda tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Yaşar, “Günümüzde maalesef kadının sosyal ve iş hayatındaki yeri kısıtlanıyor. Hâlbuki bu ülkenin kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları daha Avrupa ülkelerinde bile olmayan hakları medeni hukukla, kadına seçme ve seçilme hakkını vererek kadınla erkeğin eşit yurttaş olduğunu gösterdi. Ancak Türkiye’de en çok ezilenler, horlananlar, dışlananlar kadınlarımız oluyor. Hala töre cinayetleri yaşıyoruz. Hala kadınlarımız şiddete, tacize maruz kalıyor” dedi.



“Kadınlarımızın kıymetini bilelim”


"Kadınlar hak ettiği değeri görürse dünya daha da güzelleşir" diyen Yaşar, “Eğer kadınlara hak ettikleri gibi saygı gösterirsek ve sevildiklerini onlara hissettirirsek, kadınlar sizden daha büyük şeyler istemezler. Size küçük şeylerin karşılığı olarak sonsuz mutluluk verirler. Kadınlar toplumun gerçek mimarlarıdır. Kadınlarımızın kıymetini bilelim. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:49
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