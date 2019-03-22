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Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu

Sık sık esnaf ve sanayicilerle bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’de adına düzenlenen iki ayrı organizasyonla iş insanlarıyla buluştu.

22 Mart 2019 Cuma 12:45
Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu

Sık sık esnaf ve sanayicilerle bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’de adına düzenlenen iki ayrı organizasyonla iş insanlarıyla buluştu.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, iş adamlarıyla bir araya geldi. Başkan Yaşar, esnaflıktan gelen biri olarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı iş adamları ve sanayicilerin zor durumda olduğu söyledi.


Yaşar, "10 yıldır kimseyi ötekileştirmeden, benden senden ayrımı yapmadan, yetki alanımızın içerisinde bulunan her konuda esnafımıza, sanayicimize yardımcı olduk. Asla cezacı bir belediye olmadık. Maalesef ülke olarak ekonomik açıdan zor günler geçiriyoruz. Esnaf ve sanayicinin zor durumda olduğunun bilincindeyiz. Ancak hasta hastalığını kabul edecek ki çözüm yolu aransın. Yaşadığımız bu krizi kabul ederek, devletin kurumları, iş adamları, vatandaşı birlikte mücadele edip, birlikte çalışmalıyız. Öncelikle yapılması gereken israfın önüne geçilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasıdır. Biz kaynaklarımızı verimli kullanarak Yenimahalle’de 60 yılda yapılanın yaklaşık on katını 10 yılda yaptık” dedi.



“Kazanan da kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak”


Yenimahalleliye verdiği her sözü tuttuğunu sözlerine ekleyen Yaşar, “Bugün Yenimahalle’de ne söz verdiysem, hepsini fazlasıyla yapmış olmanın onuruyla karşınıza çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Daha güzel bir Yenimahalle için durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bu seçimler sonucunda sizi kim iyi yönetecekse onu seçeceksiniz. Eğer yaşadığımız ülke onların anlattığı gibiyse onlara oy vermeye devam edin ama onların dediği gibi değilse, bu seçim kulak çekme vaktidir. Seçim sürecinde tüm adayları dinleyeceksiniz. Herkes projelerini anlatacak. Aklınızı, vicdanınızı kullanıp bir metrekarelik sandığa gidip oyunuzu kullanacaksınız. Sonuçta kazanan da kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:45
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