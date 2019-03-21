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Başkan Yaşar, Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği üyeleri ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gençler Birliği Taraftarlar Derneği üyeleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:26
Başkan Yaşar, Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği üyeleri ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gençler Birliği Taraftarlar Derneği üyeleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.


Gimat bölgesinde düzenlenen kahvaltıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Gençler Birliği Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Kahramaner, çok sayıda Gençlerbirliği taraftarı katıldı. Derneğin 27’nci kuruluş yılını kutlayarak, Cumhuriyet’le yaşıt Gençlerbirliği Kulübü’nün Ankara’da büyük bir değere sahip olduğunu belirten Yaşar, “Ankara’ya geldiğim yıllarda 1. Lig’de 8 Ankara takımı vardı. Son 20 yıldır gerek genel idare, gerekse yerel idarelerin Başkent kulüplerine gereken önemi vermemesinden dolayı kulüplerimiz sıkıntılı günler yaşıyor. Siyasetçiler kulüpleri idare etmeye kalkmamalı, iç işlerine karışmamalıdır. Keçiörengücü ve Osmanlıspor’a verilen desteğin yüzde 20’si Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerine verilmiş olsaydı bugün Ankara’da büyük öneme sahip bu kulüplerimiz çok daha iyi konumda olurdu. Gençlerbirliği Ankara’nın büyük değeridir” dedi.



“Gençler taraftarı Cumhuriyet’e sıkı sıkıya bağlıdır”


Gençlerbirliği taraftarının her zaman Cumhuriyetçi çizgide olduğunun altını çizen Yaşar, “Gençlerbirliği taraftar sayısı az gözükse de kulüp Cumhuriyet’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine sıkı sıkıya bağlı taraftar grubuna sahiptir. İnanıyorum ki Gençlerbirliği yakın zamanda Süper Lig’e çıkarak eski görkemli günlerine kavuşacaktır. Eğer bu kentte yaşıyorsak kulüplerimize sahip çıkmalıyız. Göreve geldiğimiz günden beri Gençlerbirliği ve Ankaragücü’ne elimizden geldiğince gereken desteği verdik. Vatandaşlarımız yetki verirse destek vermeye de devam edeceğiz. Yenimahalle Belediyesi olarak spora tam destek veriyoruz. İki kapalı spor salonu ve dört yüzme havuzunun bulunduğu Yenimahalle’de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve spor yapması için ilçenin dört bir yanına spor tesisleri kazandırdık. Eğitim, kültür ve spor benim için çok önemli. Bu düşünceyle Yenimahalle’yi ilçe sakinlerinin yaşamaktan keyif aldığı bir ilçe haline getirdik” şeklinde konuştu.



Taraftar derneğinden Yaşar’a teşekkür


Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği olarak her sıkıntılarında kendilerine desteklerini sunan Yaşar’a teşekkür eden Dernek Başkanı Murat Kahramaner, “Fethi Yaşar, 1992 yılında kurulan derneğimize görevde olduğu süre boyunca desteğini sundu. Ne zaman yanına gitsek sıkıntılarımızın çözümünde bizimle mücadele verdi. Önümüzdeki dönemde de yanımızda olacağına inancımız tam. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:26
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