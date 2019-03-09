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Başkan Yaşar: "Cumhuriyetin 100. yılına daha güzel gireceğiz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İYİ Parti Batıkent seçim bürosunda partililerle bir araya geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:00
Başkan Yaşar: "Cumhuriyetin 100. yılına daha güzel gireceğiz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İYİ Parti Batıkent seçim bürosunda partililerle bir araya geldi. Yaşar, “100. yılında hem Ankara hem de Yenimahalle kendine yakışır bir şekilde şahlanarak girecektir" dediç


Millet İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, İYİ Partililere seslendi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği Yaşar, “Yenimahalle’de 10 yılda iyi bir sinerji yakaladık. Kardeşlik ve barış içinde herkesin birbirine saygı duyduğu bir Yenimahalle ortaya çıkardık” diye konuştu.


İki partinin kendisini aday olarak gösterdiğini aktaran Yaşar, “CHP ve İYİ Parti liderlerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Ben bir parti logosu altında seçime girsem bile kazandıktan sonra kimseyi ayırmadan herkese hizmet vereceğim. Bugüne kadar nasıl yönettiysek öyle yönetmeye devam edeceğim. Sayın Mansur Yavaş ile birlikte herkesi kucaklayacak bir anlayışla çalışacağız” dedi.


Ülkenin içinde bulunduğu düşünerek kimsenin ümitsizliğe kapılmaması gerektiğine değinen Yaşar, “Her zamankinden daha çok çalışacağız. İnsanlarımız bize güvenecek. Bu seçimin sonunda yapabilenler gelecek, yapamayanlar gidecek. Kazananda kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak” ifadelerini kullandı.


Toplumu bölmeye çalışanların olduğunu aktaran Yaşar, “Bugün televizyonlara bakınca seçimler sonucunda dünya yıkılacakmış gibi bir tablo çizmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum söz konusu değildir. Biz vatanseverler bu ülke için gerektiğinde taşın altına elimizi sokarız. Bu seçim sonucunda beka sorunu falan olmayacaktır. İnsanlar demokratik haklarını kullanacaktır” şeklinde konuştu.


Yaşar, “Cumhuriyetin 100. yılında hem Ankara hem de Yenimahalle kendine yakışır bir şekilde şahlanarak girecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:00
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