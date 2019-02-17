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Başkan Yaşar, 2019 - 2024 projelerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği etkinlikte 10 yılda yaptığı hizmetleri ve tekrardan seçilmesi durumunda yapacakları projeleri kamuoyuna tanıttı.

17 Şubat 2019 Pazar 12:26
Başkan Yaşar, 2019 - 2024 projelerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği etkinlikte 10 yılda yaptığı hizmetleri ve tekrardan seçilmesi durumunda yapacakları projeleri kamuoyuna tanıttı.


Yenimahalle’ye minnet borcu olduğunu bildiren Yaşar, "Benim en güzel yıllarım Yenimahalle’de geçti. Ömrümün 57 yılının geçtiği kentime vefa borcumu ödüyorum" diye aktardı.


Siyaset için değil, hizmet için aday olduğunu söyleyen Yaşar, şöyle konuştu:


"Ben kavgaya değil, barışa ve sevgiye adayım, bugüne kadar Mevlana gibi Hacı Bektaş-i Veli gibi, Yunus Emre gibi insanı sevdim, sevmeye devam edeceğim. Yenimahalle cumhuriyetin ilçesidir, sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Biz Yenimahalle’yi cumhuriyetimizin 100’üncü yılına hazırlıyoruz."


Yenimahalle’ye 10 yılda çok şey kazandırdıklarının altını çizen Yaşar, "Bugüne kadar 650’ye yakın projeye imza attık. Yani dönemde yapacaklarımızla Yenimahalle daha güzel bir konuma gelecek. Arkadaşlarımla beraber, gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Göç alıyoruz, çünkü Yenimahalle’de hayat var" dedi.


Eğitime harcanan paranın ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirten Yaşar, her ailenin çocuklarını koleje gönderemediğini vurgulayarak, "Kardeşlerim maalesef her vatandaş çocuklarını kolejlere, vakıf okullarına gönderemiyor. Biz bunun için yeni dönemde Cumhuriyet Akademisi projesini hayata geçireceğiz. Tam bir eğitim kampüsü olacak tesiste, gelecek nesillerin teminatı olan çocuklarımız tam donanımlı olarak yetişecek" ifadelerini kullandı.


Yaşlılara sahip çıkılması gerektiğini aktaran Yaşar, "Yenimahalle Alzheimer İle Mücadele Merkezi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayarak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini ve hastalığın ilerlemesini engelleyerek hasta yakınlarının kendine zaman ayırabilmelerine olacak sağlayacağız" şeklinde konuştu.


Yoğun trafik sorununun çözümü için otopark projelerinden bahseden Yaşar, çok katlı otopark projesiyle trafiği rahatlatacaklarını bildirdi.


Yenimahalle’de birçok branşta spora değer verdiklerini kaydeden Yaşar, 10 yılda spor konusunda alt yapının tamamlandığının altını çizdi.


Engelli vatandaşların hayata katılmalarını istediklerini belirten ve Yenimahalle Belediyesi olarak engelsiz bireylerin yaşamında var olan engellerin kaldırılması için 10 yıldır mücadele edildiğini söyleyen Yaşar” Engelli vatandaşlarımızın hayata katılmalarını istiyor, hiçbir kültürel ve sosyal etkinlikten eksik kalmaması için çalışıyoruz. Bunun için ilçemize bir Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracağız. Bu projede tüm engelli gruplarının hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.


İhtiyaç sahipleri için sıcak tebessüm projesi ile bir aş evi kuracaklarını bildiren Yaşar, "Belediyemiz bünyesinde yapılan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Bir insanın bile evine aş olabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.


Geleceği gençlerin ve çocukların inşa edeceğinin altını çizen Yaşar, "Bu güne kadar çocuk ve gençler için birçok proje ürettik. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çok çalıştık. Yeni dönemde de gençlerimiz ve çocuklarımız için birçok projeye imza atacağız" dedi.


Kadınların önemli bir değer olduğunu belirten Yaşar, "Bunun için bir kadın kooperatifi kuracağız. Böylelikle kadınlarımızı ekonominin içine dahil edeceğiz. Kadınlarımız ürettikleri birçok ürünü bu kooperatif sayesinde pazarlayabilecek. Hem kendilerine hem de topluma katkı sağlayacak" ifadelerini kaydetti.


Yenimahalle’nin kültür ve sanat başkenti olduğunu ifade eden Yaşar şunları kaydetti:;


"Açtığımız kültür merkezleri, yaptığımız etkinliklerle bugüne kadar Yenimahalle, Ankara’da parmakla gösterilen bir ilçe oldu. Yeni dönemde bu çıtayı daha fazla yükselteceğiz. Batıkent’e bir Cumhuriyet Meydanı ve konser alanı kazandıracağız."


Sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirten Yaşar, "Yenimahalle olarak hazırda 250 köpek kapasiteli bir barınağımız var. Yeni dönemde 750 hayvanlık bir barınak daha inşa edeceğiz. Burada sokak hayvanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız" ifadelerini kullandı.


Yoğun kalabalığa teşekkür eden Yaşar şunları söyledi:


Salondakilerin alkışlarıyla konuşmasını tamamlayan Yaşar, “Bugüne kadar ne söz verdiysem tuttum. Banan güvenenlerin başını öne eğdirmedim. Bugünden sonrada bana güvenirseniz sizin hizmetkarınız olacağıma söz veriyorum” diye konuştu.


Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve ailesi ev sahipliği yaptı. TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Ankara milletvekillerinin de katıldığı toplantıya halk yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:26
  1. sanat
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